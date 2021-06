Il canto della Verbena

Non lo sentivo da anni, da quei maledetti giorni di giugno del 2014 in cui cancellarono dal campionato di Basket la Mens Sana, dopo sette scudetti vinti consecutivamente e un ottavo sfuggito sulla sirena.

Il tiro da tre di Matt Jannings si fermò sul ferro, quello di Justin Faccia di Serpente Jerrels andò dentro da distanza impossibile (glielo ho visto rifare contro Trieste, ancora sulla sirena….). Siena poteva chiudere quella sera, si andò alla bella a Milano e fino a cinque minuti dalla fine lo scudetto era ancora biancoverde….

La storia finì quella sera, qualcuno dalle tribune del PalaEstra espose il cartello ESCLUSI PER MANIFESTA SUPERIORITA’.

Lo stilista di Milano piangeva da tempo per le sconfitte che collezionava, e alla fine per accontentarlo fu trovata una soluzione federale.

La storia finì il 25 giugno del 2014, la leggenda cominciò quella sera stessa, e non finirà mai.

Non ci sarà più una squadra così.