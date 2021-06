Il bambino e il poliziotto

Bisogna fare un po’di chiarezza, altrimenti parliamo perché abbiamo la bocca e la connessione internet.

Che la Procura di Roma indaghi il poliziotto che ha sparato a Termini è un atto dovuto, cioè previsto dalla legge. Se c’è uno a cui non piacciono molte delle attuali leggi vigenti né dei modi con cui vengono applicate dalla magistratura, mi darete atto che è il sottoscritto.

Ma in questo caso la Procura non ha scelta. Semmai, non dovrebbe avere scelta neanche sull’esito di tale indagine, perché secondo giustizia alla luce di come si sono svolti i fatti dovrebbe chiudere quel fascicolo subito dopo averlo aperto. Il fatto non costituisce alcun tipo di reato. Sussistono semmai gli estremi, a parere di chi scrive, di un encomio all’agente per il coraggio e la freddezza dimostrati nell’adempimento del proprio dovere.

Allo stesso modo, è un atto assolutamente dovuto che la Procura di Firenze indaghi sulla vicenda del piccolo Nicola, ruolo della famiglia compreso. Abbiamo assistito a troppi orrori concernenti bambini (e anche donne) per cavarcela con un sentimentalismo ed un garantismo che come al solito rischierebbero di garantire tutti meno che la creatura che – non ce lo dimentichiamo – per quanto ne sappiamo potrebbe aver scampato per miracolo a più di un destino atroce e inimmaginabile.

Ciò detto, l’auspicio è che anche questo fascicolo si possa chiudere presto, e nel modo che tutti auspichiamo.

E che quello di questi giorni rimanga soltanto come un brutto ma grazie a Dio lontano ricordo per il bambino e per il poliziotto.