19 giugno 2014. Come annunciato dal premier Mariano Rahoy alle Cortes quindici giorni prima, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, el primero rey de Espana de su nombre, abdica in favore del figlio Felipe VI. Juan Carlos é stato re di Spagna dal 22 novembre 1975, entrato formalmente in carica cinque giorni dopo la morte del caudillo reggente Francisco Franco.

L’uomo che ha riportato la democrazia nel suo paese, dopo la guerra civile e la lunga dittatura, con poche parole e tanto carisma personale il 23 febbraio 1981 aveva ricompattato un paese intero attorno a sé ed alla libertà appena riconquistata sventando il golpe di Tejero prima ancora dell’intervento della Guardia Civil.

La bella faccia della Spagna ritornata alla democrazia dopo la morte di Franco era tale e quale alla sua, e il mondo da allora in poi poté ammirarle entrambe, affascinato.

Secondo un referendum tenuto anni fa nel suo paese, el Rey è stato lo spagnolo più famoso e importante di tutti i tempi.