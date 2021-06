Arsène Lupin è un personaggio letterario ideato da Maurice Marie Émile Leblanc nel 1905. Lo scrittore francese trasse ispirazione per questo suo personaggio dalla vita di Alexandre Marius Jacob, un anarchico francese e ladro geniale.

Infatti, egli lo descrive come un elegantissimo ladro–gentiluomo il quale, non necessariamente per vivere, ruba per sé ma anche per i più bisognosi e quando commette un furto lo fa sempre e solo a danno e discapito di persone più facoltose.

Amante delle donne, del gioco, del lusso e chiaramente del denaro, Lupin è anche dotato di un notevole senso dello humor. Inoltre, è un abile trasformista, capace di truccarsi e travestirsi secondo le occasioni in altre persone (personaggi) che interpreta alla perfezione. Non manca di essere descritto anche come una persona estremamente abile negli sport, soprattutto nelle arti marziali. Ma non è tutto: egli possiede doti di prestigiatore ed, ovviamente, eccelle nell’arte del furto. Molto intelligente e furbo, ironico e audace, possiede grande cultura; per di più è un intenditore d’arte ed è incredibilmente abile pure nel praticare la più raffinata delle arti, la seduzione. Soprattutto non ricorre mai alla violenza.

I suoi avversari sono l’ispettore Garimard della polizia francese e il detective inglese Herlock Sholmes, personaggio chiaramente ispirato a Sherlock Holmes.

La prima apparizione di Arsenio Lupin fu sulla rivista Je Sais Tout, un periodico per cui Leblanc scriveva in quel momento.

Per via di questo suo incredibile charme, il ladro gentiluomo, divenne fonte di ispirazione per molti altri romanzi a seguire. Numerose sono state anche le trasposizioni cinematografiche e televisive.



Arsenio Lupin, fu la prima serie Tv estratta dal romanzo: venne trasmessa in tutta Europa tra il 1971 ed il 1974 con un totale di 26 episodi della durata di 55 minuti. Fu infatti realizzata grazie alla collaborazione di ben otto paesi (Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Italia, Svizzera, Austria e Canada).

Ad interpretare il celebre ladro gentiluomo, battendo una concorrenza abbastanza folta che annoverava tra l’altro il mostro sacro Jean Paul Belmondo, fu chiamato un attore caratterista fino a quel momento semisconosciuto, Georges Descrières, da lì in poi praticamente identificato a vita con il personaggio.

Le sigle finali che accompagnarono le stagioni televisive furono due, entrambe composte da Jean-Pierre Bourtayre e interpretate da Jacques Dutronc. L’Arsène e Gentleman Cambrioleur ebbero un grande successo e tuttora capita di risentirle in giro per il mondo. La sigla iniziale del telefilm fa parte della leggenda della TV dei Ragazzi.

Cliccate qui di seguito per riascoltarle!

Arsenio Lupin – Sigla Iniziale e Finale (L’Arsène)

Arsène Lupin – Gentleman Cambrioleur (Jacques Dutronc)