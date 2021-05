Sissi, l’imperatrice infelice

A metà degli anni cinquanta il cinema trasformò l’imperatrice Elisabetta d’Austria nel simbolo di una Vienna che vibrava a ritmo di valzer.

Ma nella realtà dei fatti, Sissi (questo il nomignolo con cui preferivano chiamarla coloro che le erano più affezionati) fu una persona molto controversa e venne accusata dagli ambienti più conservatori delle corti europee di essere una persona irresponsabile e a volte troppo stravagante.

E se il grande schermo, serbandole rispetto, non accennò mai ad alcun tratto più intimo dell’imperatrice, alcune biografie recenti spesso ne hanno invece messo in risalto alcuni aspetti: di lei è infatti più volte stato scritto che fosse ben nota cosa la sua tendenza all’anoressia e alla vigoressia, come anche il fatto di vivere una vita fatta di ansie per via di quel suo carattere sempre molto tormentato. Perdendosi dietro alle sue patologie psichiche, di lei non è nemmeno stato ricordato di quanto invece ella fosse amante e conoscitrice della cultura, soprattutto classica, e quanto gradisse anche cimentarsi con la poesia.

Ben oltre le definizioni cliniche, Elisabetta fu soltanto uno spirito estremamente delicato, ahimè dotato di molta capacita intuitiva, al punta tale da capire, ancor prima del suo entourage, di trovarsi a vivere alle soglie della fine di un’epoca.

Ma soprattutto, Sissi fu una donna profondamente infelice, condannata a vivere una vita che non avrebbe voluto vivere, obbligata a sopportare continue tragedie che infine culminarono con la morte del figlio – il principe ereditario Rodolfo –, avvenuta nel Casino di Caccia di Mayerling.

Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach fu la quarta dei dieci figli nati dal matrimonio del duca Massimiliano Giuseppe in Baviera e di Ludovica di Baviera, figlia del Grande Elettore Massimiliano di Wittelsbach, divenuto poi re come Massimiliano I Giuseppe di Baviera. Entrambi i genitori appartenevano alla famiglia Wittelsbach, il padre, però, discendeva da un ramo collaterale dei duchi “in Baviera”, mentre la madre apparteneva al ramo principale della famiglia reale.

Quello dei genitori non fu un matrimonio felice. Il duca Massimiliano, infatti, non particolarmente interessato alla vita familiare, trascurò la moglie ed ebbe numerose amanti e figli illegittimi. La duchessa Ludovica fu la più sfortunata fra le sue sorelle, che avevano sposato principi di case reali: fu anche l’unica che venne fatta maritare a un partito più modesto. Dal canto suo, ella non partecipava alla vita di corte bavarese, ma preferiva rimanere in disparte e occuparsi personalmente dell’educazione dei figli, cosa piuttosto singolare per quei tempi.

Nata a Monaco il 24 dicembre del 1837, Elisabetta trascorse la sua infanzia serenamente nel palazzo di famiglia: nei mesi estivi i Wittelsbach si trasferivano invece presso il Castello di Possenhofen, sulle rive del lago di Starnberg, a stretto contatto con la natura, in un ambiente libero e disinibito, la qual cosa condizionò molto il suo carattere: non a caso, la giovane duchessa, amante della natura, rimase per sempre molto legata a quei luoghi.

Di animo sensibile, cresciuta con molta semplicità in modo che non sviluppasse un carattere orgogliosamente aristocratico, sin da piccola fu abituata a trascurare i formalismi e a occuparsi dei poveri e degli infermi. Proprio per questo, Sissi non era mai stata ipotizzata come colei che sarebbe stata destinata alla candidatura al trono imperiale.

A questo ruolo assurgeva invece sua sorella Elena, ragazza dall’innato portamento assai elegante e educato, una giovane che sapeva essere oltremodo discreta ed estremamente disciplinata, profondamente credente e religiosa: tutte qualità che la rendevano, a buona ragione, idonea alla scalata sociale.

E di sicuro queste erano anche le volontà dei suoi familiari, o perlomeno quello che fortemente desideravano sua madre e sua zia Sofia, genitrice dell’imperatore Francesco Giuseppe.

Ecco perché nel 1853 le due sorelle decisero di far incontrare i rispettivi figli a Bad Ischl, la residenza estiva degli Asburgo-Lorena, per organizzare il fidanzamento.

Inizialmente Elena sarebbe dovuta andare a Ischl unicamente in compagnia della madre, ma all’ultimo momento ci fu un cambiamento di programma e venne stabilito che a godere del soggiorno, avrebbe approfittato anche la giovane Elisabetta, la quale le avrebbe dunque accompagnate.Probabilmente tale decisione venne presa per motivi terapeutici. Uscita con il cuore spezzato da uno sfortunato amore di gioventù, Sissi stava infatti attraversando una delle sue prime crisi depressive. Purtroppo, come dicevamo al principio, molte altre sarebbero seguite nel corso degli anni a tormentarle l’esistenza ma, a quel tempo, la famiglia non poteva certo immaginare.

Quindi si pensò che quel viaggio potesse aiutarla a riprendersi e recuperare un po’ di buonumore. Con l’occasione, la madre avrebbe potuto anche vagliare un suo possibile fidanzamento con Carlo Ludovico, il fratello minore di Francesco Giuseppe.

Nessuno pertanto si aspettava gli eventi che invece brevemente si susseguirono: quando Francesco Giuseppe vide la propria cugina Elisabetta, che ricordava di avere visto un’ultima volta che era ancora bambina, si rese conto di quanto ella si fosse trasformata in una giovane donna molto attraente, slanciata, con il volto delicatamente ovale, i tratti regolari e una splendida chioma castana.

Totalmente ammaliato dalla sua presenza, egli desiderò soltanto che Sissi divenisse presto sua sposa: niente se e niente ma.

L’imperatore aveva appena compiuto ventitré anni ed era un uomo adulto che sapeva quello che voleva. Ma Sissi invece era poco più che un’adolescente. Ovviamente, la bella duchessina era rimasta lusingata dalle attenzioni rivoltele del cugino. Ad ogni modo, essendo una donna dotata di profondo acume e intelligenza, non aveva neppure potuto fare a meno di constatare, fin dal principio della loro frequentazione, che tra i due molti erano gli elementi capaci di separarli, soprattutto un’evidente differenza di base per gli interessi, nonché il reciproco temperamento.

Di contro, ella sapeva anche che Francesco Giuseppe non avrebbe accettato un rifiuto.

In altre parole, senza girarci troppo intorno, quel matrimonio non sarebbe mai stato conforme ai canoni della corte imperiale: questo lo intuirono in molti, a cominciare dall’arciduchessa Sofia. Invano fu quindi tentato di dissuadere l’imperatore dalle sue volontà, invitandolo a desistere dal suo proposito.

era oltremodo evidente quanto quella giovane donna non avesse la predisposizione, la personalità, ma soprattutto l’attitudine che si necessitavano per divenire Imperatrice. Le sue inclinazioni erano altre e la qualcosa era palese: Sissi non aveva mai accettato il rigido protocollo di corte, non sapeva muoversi negli ambienti sociali, e i suoi sedici anni non lasciavano sperare che fosse capace di assumersi le responsabilità richieste dalla corona.

Ma fu tutto inutile. L’imperatore scrisse al cugino Alberto d’Asburgo-Teschen di essersi «perdutamente innamorato».

Detto fatto, dal fidanzamento fino alle nozze, Elisabetta fu sottoposta a un corso di studio intensivo, nella speranza di colmare le numerose lacune della sua scarsa educazione. Dovette imparare al più presto il francese, l’italiano e soprattutto la storia dell’Austria. Nello stesso periodo fu allestito rapidamente il corredo della sposa, pagato quasi del tutto dall’imperatore e non dal padre della sposa, come avrebbe dovuto essere. Nel marzo 1854 fu ufficialmente firmato il contratto nuziale e la dote fu fissata in 50.000 fiorini pagati dal duca Massimiliano e 100.000 fiorini pagati dall’imperatore.

Il 20 aprile Elisabetta lasciò la sua casa paterna di Monaco. Il viaggio durò tre giorni e il 23 aprile la futura imperatrice fece il suo ingresso ufficiale a Vienna, dove ricevette una calorosa accoglienza.

Le nozze furono celebrate con grande sfarzo la sera del 24 aprile nella Chiesa degli Agostiniani. Dopo i numerosi festeggiamenti, la coppia fu condotta nella camera da letto soltanto dalle rispettive madri, contrariamente alle usanze del tempo che prevedevano la presenza di numerose persone. Le nozze furono consumate la terza notte.

Fin dal suo primo ingresso a corte, Elisabetta dovette accorgersi delle difficoltà che l’attendevano. Nata e cresciuta in una famiglia di costumi semplici sebbene nobile, si trovò al centro della rigida corte di Vienna, ancora legata a un severo cerimoniale spagnolo, cui inizialmente la giovane imperatrice dovette sottostare.

L’arciduchessa Sofia si prese l’onere di trasformare la nuora in una perfetta imperatrice, ma nell’agire in tal senso e restando fermamente attaccata all’etichetta, finì per inimicarsi Elisabetta e apparire ai suoi occhi una donna malvagia. Solo successivamente Elisabetta si rese conto che la suocera aveva agito sempre a fin di bene, ma in maniera imperiosa e imponendole duri sacrifici. Ad ogni modo, a differenza di Sofia, che era rispettata da tutta la corte, Elisabetta veniva continuamente criticata per la sua scarsa educazione e per la sua inesistente attitudine alla vita di società.

Anche l’idillio amoroso risultò assai breve, fin troppo.

Infatti, una volta che i coniugi si furono stabiliti presso la residenza della Hofburg, Elisabetta si rese perfettamente conto che i suoi timori non erano infondati: la famiglia imperiale non aveva nulla a che vedere con l’ambiente in cui era cresciuta. L’etichetta di corte rendeva impossibile qualsiasi gesto di spontaneità o di intimità. La giovane imperatrice cominciò a sentirsi completamente sola, prigioniera di un ambiente a cui era estranea. Niente la legava a qudì luoghi, né da un punto affettivo, né tanto meno da quello intellettuale.

Anche le sue dame di compagnia, scelte all’interno dell’alta nobiltà, non si confacevano alla giovane: tutte pressoché in età avanzata erano delle terribili conservatrici. Inoltre, a peggiorare le cose -se possibile- l’arciduchessa Sofia criticava senza sosta le abitudini della nuora, il suo modo di vestire, il suo comportamento e le sue inclinazioni.

Privata dei suoi affetti e delle sue abitudini, Elisabetta cadde presto malata, accusando per molti mesi una tosse continua e stati di ansia, dovuti a turbamenti di origine psichica.

Francesco Giuseppe era innamorato di Sissi come il primo giorno, ma ahimè era troppo occupato per poterle dedicare del tempo.

Così, libera di agire, la supervisione dell’arciduchessa sulla giovane Sissi divenne sempre più opprimente e incalzante: al punto tale che quando a un anno dalle nozze, Elisabetta partorì la primogenita Sofia, fu la suocera ad occuparsi personalmente della bambina, ritenendo l’imperatrice incapace di prendersene cura. La storia si ripeté nel 1856, quando nacque la secondogenita Gisella, ma in questo caso Elisabetta riuscì a imporsi: poco dopo il parto ottenne che entrambe le figlie fossero trasferite nei suoi appartamenti alla Hofburg. Fu però solo una vittoria effimera. Nella primavera del 1857 si scontrò nuovamente con la suocera, che non voleva che le bambine accompagnassero i genitori in un viaggio in Ungheria. Sissi difese le sue ragioni con insolita fermezza, ma non aveva fatto i conti con l’insalubrità di alcune regioni ungheresi. Le conseguenze furono tragiche: la piccola Sofia contrasse una terribile dissenteria che la portò alla morte il 29 maggio 1857.

Elisabetta venne sopraffatta dai sensi di colpa, accusando se stessa di essere una madre irresponsabile. Persa nel suo dolore, lasciò che la suocera tornasse a occuparsi dell’educazione di Gisella e cadde in una ancora più profonda depressione, che non superò neppure alla nascita del figlio Rodolfo, il 21 agosto 1858.

Su consiglio dei medici, allora prese a viaggiare molto. Soprattutto nel suo soggiorno presso Madeira, si racconta che trovò anche la forza per riprendersi, almeno un poco. Ma quando qualche mese dopo fece rientro a Vienna, l’impatto con la cruda realtà fu ancora più terribile. Il ritmo della vita di corte, le formalità dell’etichetta e l’incomprensione di cui era oggetto da parte dell’ambiente circostante, le risultavano insostenibili, e la sua prostrazione arrivò al punto da far temere seriamente per la sua vita.

Le venne nuovamente prescritto di lasciare il Paese: questa volta scelse Corfù, dove iniziò il suo idillio con la cultura classica greca e sviluppò il suo amore per il Mediterraneo. Ristabilitasi perfettamente, rientrò nella capitale austriaca nell’agosto del 1862. Cominciò allora una nuova tappa della sua vita. Elisabetta era maturata e si trovava all’apice della sua bellezza, che assunse toni leggendari. Raggiunse con Francesco Giuseppe un accordo secondo cui non sarebbe più sottostata alla disciplina di corte, se non quando strettamente necessario. Avrebbe svolto le sue mansioni di imperatrice, ma si sarebbe ritagliata uno spazio dove coltivare la propria individualità. Ma per Sissi, questo non significava certo che ella volesse restare al margine da alcune questioni di stato.

A quel tempo l’Ungheria, sebbene costituisse parte integrante dell’impero, stava lottando per riconquistare i suoi privilegi ancestrali e le prerogative costituzionali che erano state soppresse da Vienna in risposta alla rivolta nazionalista e liberale del 1848.

Elisabetta non faceva mistero della simpatia che nutriva per gli aristocratici ungheresi, i quali ribellandosi, continuavano a lottare e non permettevano alle menti conservatrici dell’impero di adagiarsi sugli allori. Il desiderio di conoscere a fondo quel Paese e la sua cultura la spinsero ad avvalersi dei servizi di Ida von Ferenczy, una giovane ungherese che divenne lettrice dell’imperatrice e anche sua migliore amica.

Fu grazie a lei che Elisabetta conobbe il bel Gyula Andrássy, un colonnello dell’esercito magiaro che coltivava idee profondamente liberali, in sintonia con gli ideali della principessa: la forte intesa fra i due fece sì che in breve tempo nascesse una profonda amicizia, la qual cosa trasformò l’imperatrice in una vera e propria paladina a difesa della causa ungherese.

Ovviamente, questo suo prendere posizione, la rese ancor più invisa alla corte viennese. Ciononostante, se l’Ungheria non si separò dall’impero fu proprio grazie a Sissi. Dopo la sconfitta di Sadowa, quando gli eserciti prussiani marciavano verso Vienna, Elisabetta decise di rifugiarsi con i figli nella capitale ungherese. La fiducia dimostrata dall’imperatrice verso i magiari in quella fase molto delicata fece desistere i ribelli da ogni tentazione insurrezionalista. Quindi, di lì a poco, Andrássy e l’imperatore negoziarono i presupposti che consentirono al territorio ungherese di riconquistare la sua condizione di stato costituzionale e sancirono la nascita dell’impero austro-ungarico, formato da due Paesi sovrani con regimi e governi diversi, ma uniti sotto un’unica corona.

L’8 giugno del 1867 Francesco Giuseppe ed Elisabetta furono solennemente incoronati Re Costituzionali di Ungheria nella chiesa di Mattia a Buda (che pochi anni dopo sarebbe diventata Budapest). In segno di riconoscenza gli ungheresi donarono ai coniugi il castello barocco di Gödollo, situato nelle vicinanze della capitale. Qui, appena un anno dopo, nacque la loro ultimogenita, l’adorata arciduchessa Maria Valeria e finalmente, Elisabetta trovò in quel castello il suo rifugio. Infatti fu lì che ella trascorse lunghi periodi in compagnia dei propri figli, dividendo le sue giornate tra battute di caccia, lunghe passeggiate a cavallo e interminabili ore di lettura.

Dopo che i ragazzi furono cresciti e Gisella maritata, mentre Rodolfo veniva avviato alla carriera militare, Sissi riprese a viaggiare in compagnia della piccola Maria Valeria. Usando il nome di Contessa di Hohenembs per garantirsi un certo anonimato, visitò varie località del Mediterraneo, le isole britanniche e buona parte dell’Europa centrale.

Ad ogni modo, la nascita di Maria Valeria aveva segnato l’inizio di una nuova tappa per la coppia imperiale. Nonostante le differenze di carattere, tra Elisabetta e Francesco Giuseppe Finalmente, si stava venendo a creare un rapporto cordiale e amichevole che, malgrado non si potesse definire passionale, era basato su un affetto sincero e una profonda generosità. È vero che nel 1885 Katharina Schratt, attrice del Burgtheater, era entrata nella vita dell’imperatore, ma lo fece con il consenso di Elisabetta la quale, addirittura, la chiamava affettuosamente l’amica. Sissi amava davvero quell’attrice, aveva lunghe conversazioni con lei e Francesco Giuseppe e sapeva che quella donna dava a suo marito la vicinanza e il trasporto che lei non era mai riuscita ad offrirgli.

Maria Valeria si fidanzò nel 1888. Il prescelto fu l’arciduca Francesco Salvatore d’Asburgo-Lorena, un candidato che non convinceva troppo l’imperatore ma che aveva l’appoggio di Elisabetta, ferma sostenitrice del diritto dei figli a sposarsi per amore.

In quel periodo l’imperatrice era anche osservatrice impotente di un progressivo ma inesorabile deterioramento del matrimonio del principe ereditario Rodolfo con Stefania del Belgio. La giovane, che Sissi aveva sempre ritenuto arrivista e ambiziosa, aveva una posizione conservatrice e tradizionalista che la collocava agli antipodi del suo colto, liberale e poco convenzionale marito. Elisabetta non nascondeva la sua preoccupazione, e i suoi oscuri presentimenti vennero confermati quando Rodolfo e l’amante Maria Vetsera furono trovati morti nel casino di caccia di Mayerling. Era il 30 gennaio dell’anno 1889.

La versione ufficiale parlò di un disordine mentale dell’erede al trono: Rodolfo avrebbe sparato alla donna per poi suicidarsi. Ma rimase per sempre il sospetto che si fosse trattato di un crimine perpetrato ai fini dello stato.

Dopo la morte del figlio, Elisabetta ricadde nel baratro della depressione, divenendo l’ombra di sé stessa. Cominciò a fuggire da tutto ciò che aveva a che fare con la corte viennese. Per lei quella corte era stata la causa, seppur indiretta, del suicidio del suo amato Rodolfo.

Perpetuamente vestita a lutto, iniziò a viaggiare con frenesia e senz’alcuna mèta, sempre nascosta dietro un grande ventaglio, uno pseudonimo, oppure anche soltanto un velo. Tutto pur di illudersi di non essere vista e passare inosservata.

Anche Madonna di Campiglio (rinomata stazione turistica alpina, a quel tempo agli inizi della sua storia) potè beneficiare della sua regale presenza negli ultimi decenni del 1800 ospitando in più occasioni la sovrana insieme ad altri esponenti della corte imperiale asburgica e ad illustri rappresentanti dell’aristocrazia d’Europa. La Principessa lasciò a Campiglio e nella valle ricordi vivi e profondi dei suoi soggiorni essendo la sua vita impegnata nello svolgere diverse attività sportive tra cui si ricordano le lunghissime passeggiate che ella faceva per raggiungere le cime del Brenta. Forse, con la fatica fisica, ella tentava in qualche modo di placare la sua irrequietezza e la montante malinconia, acuitasi ulteriormente dopo il suicidio del figlio, erede al trono.

Nel tentativo di placare i suoi tormenti interiori, molte altre sue abitudini subirono ulteriori cambiamenti: per esempio, quando tornava a Vienna, l’imperatrice non voleva più alloggiare alla Hofburg, preferendo starsene da sola a Hermesvilla, un palazzo fatto costruire da Francesco Giuseppe nel Lainzer Tiergarten, per offrire una residenza più confortevole alla sua nobile famiglia.

L’8 settembre del 1898, durante uno dei suoi numerosi viaggi, Elisabetta soggiornò presso l’hotel Beau-Rivage di Ginevra. Due giorni più tardi, mentre si apprestava a raggiungere il battello che l’avrebbe portata a Montreux, camminando sulla banchina, si imbatté casualmente in un altro passeggero. Fu allora che la donna sentì un forte colpo al petto e svenne. Sissi era stata pugnalata a morte.

Ad ucciderla, una lunga lima tagliente impugnata da un anarchico italiano, tale Luigi Lucheni.

La bella Sissi morì quel pomeriggio stesso.

L’autopsia effettuata dal dottor Mégevand, mostrò che la lama aveva trafitto il ventricolo sinistro e che Elisabetta era morta di emorragia interna.

Nessuno riuscì a convincere l’imperatore a lasciar riposare Elisabetta dove lei stessa aveva scelto, ovvero sulle rive del Mediterraneo, a Corfù o a Itaca. La sua condizione di Imperatrice d’Austria e di Ungheria richiedeva che fosse sepolta nella solenne cripta dei Cappuccini, in quella Vienna che non aveva mai amato e da cui non era stata mai compresa. E così fu.