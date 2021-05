Sono gli auguri di buon compleanno forse più celebri della storia moderna. Happy Birthday, Mr. President è la celebre canzone cantata dall’ attrice statunitense Marilyn Monroe per festeggiare il compleanno del Presidente degli Stati Uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy.

Infatti, il 19 maggio 1962 al Madison Square Garden, durante i festeggiamenti per il quarantacinquesimo compleanno di lui (avvenuti in realtà dieci giorni prima della data effettiva), la Monroe si esibì in pubblico intonando questa canzone.

Ad ascoltarla vi erano circa 15.000 persone!

Per questa sua performance, che diverrà a dir poco memorabile, venne accompagnata dal pianista Hank Jones.

Alla fine dell’esibizione, il presidente salì addirittura sul palco e la ringraziò.

Il resto è storia, leggenda e gossip….. La bella diva del cinema era destinata a sopravvivere di pochi mesi a quella esibizione, il carismatico presidente di poco più di un anno. Sull’esatta natura dei loro rapporti giornalisti e storici si interrogano da mezzo secolo. Ma la verità vera la conoscono soltanto loro due, e se la sono portata con sé.