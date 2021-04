Speciale IO APRO

ROMA, 12 aprile 2021

Non so proprio come giudicare la manifestazione promossa da #ioapro

Da una parte i manifestanti, che si sono accuratamente tenuti dentro la linea della “legalità“, evidentemente per non prestare il fianco già abbastanza scoperto alle prevedibili accuse di strumentalizzazione e ricorso alla violenza eversiva avanzate loro neanche tanto velatamente perfino dal servizio pubblico della RAI (non tutti paghiamo lo stesso canone evidentemente). Portano a casa un incontro della propria delegazione con Draghi (o chi per lui) e le solite generiche promesse a breve e media scadenza. Ribadiscono l’intenzione di non mollare la presa, forse non era possibile ottenere più di così tenendo fede all’intenzione iniziale di non saltare il fosso della legalità.

Dall’altra le forze dell’ordine. Che dire? Solita efficienza e professionalità, sembrava di stare di nuovo negli anni 70, gli anni di piombo. la polizia era pronta e non si è fatta sfuggire di mano l’ordine pubblico, come da disposizioni prefettizie e da mandato istituzionale. Già, ma chi aveva di fronte? Cittadini che protestavano pacificamente malgrado la loro ormai enorme e cronicizzata disperazione. Eppure mi dicono che c’é stato bisogno di cariche di alleggerimento (mai capito di cosa si tratti, ho fatto il militare, una carica è una carica, punto e basta) e ricorso agli idranti. Dall’altra le forze dell’ordine. Che dire? Solita efficienza e professionalità, sembrava di stare di nuovo negli anni 70, gli anni di piombo. la polizia era pronta e non si è fatta sfuggire di mano l’ordine pubblico, come da disposizioni prefettizie e da mandato istituzionale. Già, ma chi aveva di fronte? Cittadini che protestavano pacificamente malgrado la loro ormai enorme e cronicizzata disperazione. Eppure mi dicono che c’é stato bisogno di cariche di alleggerimento (mai capito di cosa si tratti, ho fatto il militare, una carica è una carica, punto e basta) e ricorso agli idranti.

Non so proprio che voto dare, alle parti coinvolte. Ai mezzi di informazione sicuramente un 3, hanno visto solo le braccia sollevate nel saluto romano, hanno parlato solo di Casa Pound (tanto di cappello, l’unica forza politica ieri presente a fianco dei manifestanti). Ai manifestanti un 7 di incoraggiamento. Bravissimi a non cadere in provocazioni e tentazioni di dar sfogo ad una rabbia che a questo punto – mi dispiace per i tutori dell’ordine pubblico – è comunque e probabilmente la cosa più legittima presente in piazza. Non so quanto durerà questo sforzo di mantenersi di qua dalla linea della legalità. Non so se quel giorno me la sentirò ancora di dire bravi perché avete mantenuto i nervi saldi, oppure bravi perché li avete lasciati andare. Il mio rispetto è assicurato, in ogni caso. Questa è gente che sta combattendo l’unica battaglia di dignità e di sostanza da un anno a questa parte. E nessuno, dico nessuno ha il diritto di criticarli.

Alle forze dell’ordine un 6 striminzito. L’assetto di guerra anzitutto lo vorrei vedere ripetuto in circostanze a mio giudizio più appropriate, come certi fatti di cronaca registrati poche ore prima o poche ore dopo (quartiere di Milano allegramente in mano ad abusivi e delinquenti immigrati e troupe di Fuori dal Coro aggredita a sprangate a Cuneo da occupante abusivo di case su cui erano andati a fare reportage). Di divise, elmetti, caschi e manganelli – mi sia consentito dire – in quelle occasioni neanche l’ombra. E neanche l’ombra di una qualche solidarietà per la giornalista di Mario Giordano in prognosi per 20 giorni, forse vale meno come persona e come cittadina del poliziotto ricoverato in ospedale a Roma pochi giorni fa? Alle forze dell’ordine un 6 striminzito. L’assetto di guerra anzitutto lo vorrei vedere ripetuto in circostanze a mio giudizio più appropriate, come certi fatti di cronaca registrati poche ore prima o poche ore dopo (quartiere di Milano allegramente in mano ad abusivi e delinquenti immigrati e troupe diaggredita a sprangate a Cuneo da occupante abusivo di case su cui erano andati a fare reportage). Di divise, elmetti, caschi e manganelli – mi sia consentito dire – in quelle occasioni neanche l’ombra. E neanche l’ombra di una qualche solidarietà per la giornalista diin prognosi per 20 giorni, forse vale meno come persona e come cittadina del poliziotto ricoverato in ospedale a Roma pochi giorni fa?

Ribadisco, non so cosa pensare di tutto questo. Oggi non ho risposte. Sentimenti sì, e mi dispiace dirlo ma stanno pendendo dalla parte di chi manifesta, non di chi gli tiene chiuse le piazze. L’unica frase che ho colto di tutta la vicenda di ieri è stata quella pronunciata da un addetto alla tutela dell’ordine pubblico secondo cui «a Montecitorio non è consentito manifestare». Ci sono frasi storiche che alla fine identificano un regime. Se la polizia non trova altro da difendere in questa situazione che un migliaio di parlamentari, tra poco i panegirici elogiativi in prosa e in versi con tanto di bandiera tricolore e le foto dei poliziotti buoni che si fermano davanti ai bambini serviranno a ben poco. Ribadisco, non so cosa pensare di tutto questo. Oggi non ho risposte. Sentimenti sì, e mi dispiace dirlo ma stanno pendendo dalla parte di chi manifesta, non di chi gli tiene chiuse le piazze. L’unica frase che ho colto di tutta la vicenda di ieri è stata quella pronunciata da un addetto alla tutela dell’ordine pubblico secondo cui «a Montecitorio non è consentito manifestare». Ci sono frasi storiche che alla fine identificano un regime. Se la polizia non trova altro da difendere in questa situazione che un migliaio di parlamentari, tra poco i panegirici elogiativi in prosa e in versi con tanto di bandiera tricolore e le foto dei poliziotti buoni che si fermano davanti ai bambini serviranno a ben poco.

E’ la teoria della massa critica. Fate incazzare altra gente, tanta più gente levandogli il pane dalla tavola e una delle prossime volte in piazza non ci sarà ordine di prefetto che tenga.

Caro commendator Draghi, scenderei dal piedistallo e comincerei a pensare a queste cose. Oltre che a mantenere l’impegno preso ieri a far riaprire gli esercizi, tutti gli esercizi entro il 20 di aprile.

P.S. Le Sardine s.v. (senza voto). Un consiglio, state da parte ragazzini, questa è roba da grandi, alla fine vi farete male.