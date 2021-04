La Nazionale femminile verso l’Europeo

(Dal nostro inviato) – In attesa dei prossimi europei di calcio del 2022, (dal 6 al 31 luglio, ndr) rinviati di un anno a causa della pandemia Covid, le ragazze del c.t. Milena Bertolini, dal 5 aprile si sono ritrovate al centro tecnico di Coverciano per un periodo di lavoro e per inserire nel gruppo nuove giocatrici.

Ricordiamo che l’Italia si è qualificata come migliore seconda, con l’ultima partita disputata proprio al Franchi contro Israele vinta per 12 a 0.

In questa fase di preparazione, in programma due amichevoli con L’Islanda, sul campo Enzo Bearzot di Coverciano. La prima, giocata lo scorso sabato, ha visto la vittoria delle azzurre per 1 a 0 con goal di Arianna Caruso, la seconda di martedì 13 alle ore 16.00, aperta alla stampa.

Il pomeriggio è caratterizzato da un forte e freddo vento che nell’arco della gara spesso ostacola le azioni di gioco. Le islandesi si sono qualificate come seconde nel loro girone, cinque gli incontri con l’Italia con un bilancio di due vittorie e tre pareggi a favore delle azzurre.

Il gruppo delle convocate è numeroso, 33 ragazze, alcune alla loro prima in Nazionale. Ancora assente per infortunio l’ex viola Alia Guagni, tra le gigliate il difensore Martina Zanoli e il portiere Katja Schoffenegger, che non hanno preso parte nelle due amichevoli.

Dopo l’ingresso delle due squadre e l’esecuzione degli inni, l’arbitro croato Sabina Bolic fischia l’inizio del match. L’Italia parte con il modulo del 4-3-3, Giuliani in porta, Bergamaschi, Gama (cap.), Salvai, Bartoli, Rosucci, Giuliano, Cernoia, Serturnini, Giacinti, Girelli.

Prima azione e le azzurre sono in vantaggio già al primo minuto con Valentina Girelli, cross dalla destra di Bergamaschi e deviazione vincente della milanista. Le azzurre hanno un buon possesso palla, con le avversarie che si difendono e non lasciano spazi, anche il vento condiziona a tratti la gara.

Il primo intervento del portiere Giacinti a metà tempo, su una conclusione da dentro l’area di Thorvaldsdottir. Le azzurre mancano nell’ultimo passaggio, qualche errore di precisione a centrocampo, fase di studio da parte delle due squadre.

Al 40′ dopo un tiro della Girelli fuori dallo specchio della porta, arriva il pari inaspettato dell’ Islanda, le nordiche entrano in area con Thorvaldsdottir, il tiro dell’attaccante viene fermato da Cecilia Salvai, ma resta in area il pallone che arriva a Jonsdottir che fa sponda su Vilhjalmsdottir, la numero 8 con un tiro imparabile trova il pari.

Nei minuti finali e nei due di recupero le azzurre provano a spingere in avanti ma senza risultato. Nella ripresa una serie di sostituzioni interrompe il gioco, ma la gara resta aperta e piacevole, anche le folate di vento forte del primo tempo sono attutite.

I primi cambi del coach Bertolini, sono Elena Linari e Benedetta Glionna al posto di Sara Gama e Valentina Cernoia, pochi minuti dopo Martina Rosucci lascia il posto ad Arianna Caruso. Le nuove entrate si portano in avanti e vivacizzano il gioco, le avversarie non lasciano spazi. Anche nelle islandesi il mister Halldorsson (molto partecipe in panchina a dare indicazioni ) effettua una serie di cambi. Arrivano altre sostituzioni dalla panchina azzurra, esce Elisa Bartoli per Angelica Soffia, e Annamaria Serturini per Agnese Bonfantini.

Si continua a giocare a viso aperto senza schemi e tatticismi, al 70′ ci prova Valentina Giacinti, ma all’82’ l’occasione più netta con Elena Linari che manda fuori. Nei quattro minuti di recupero il portiere Laura Giuliani con una bella parata si oppone ad un forte tiro di Jensen, mandando il pallone in angolo. Dopo il corner con la difesa azzurra ben attenta il triplice fischio finale.

Buona la prova delle ragazze in generale, dopo il vantaggio iniziale si sperava che potessero uscire dal campo con altro risultato, diverse azioni sprecate in avanti, il reparto difensivo attento e preciso, qualche errore dal centrocampo, contro una squadra che non ha lasciato spazi e molto forte fisicamente.

Tra le undici titolari in evidenza le prestazioni dell’attaccante milanista Valentina Giacinti, sempre pericolosa, del portiere Laura Giacinti che anche se poco impegnata reattiva e decisiva con un paio di parate, nei minuti finali determinante, dell’inesauribile Valentina Bergamaschi sulle fasce con numerosi cross per le attaccanti.

Nel post gara la C. T Milena Bertolini ha evidenziato l’importanza dell’incontro, le difficoltà emerse nel primo tempo nella manovra di gioco, migliorate nella seconda parte, delle giovani inserite che in prospettiva futura possono crescere e avere grandi opportunità.

Un test importante in preparazione dell’europeo, ma anche per prendere spunti in vista delle qualificazioni di settembre per il Mondiale 2023.