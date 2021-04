Addio al Principe Consorte

«È con profondo dolore che Sua Maestà, la regina, annuncia la morte dell’amato marito, Sua Altezza Reale il principe Filippo, duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale è morta pacificamente questa mattina al Castello di Windsor»

Questo il comunicato ufficiale trasmesso dalla Casa Reale inglese nella tarda mattinata di quest’oggi, 9 aprile 2021.

A volte considerato brusco e apparentemente incostante, il principe Filippo ha invece sempre svolto in modo eccelso il suo ruolo più importante: è stato compagno devoto e leale della regina Elisabetta II per oltre 70 anni, divenendo il principe consorte più longevo della storia della Gran Bretagna.

Filippo Mountbatten, duca di Edimburgo, se n’è andato a 99 anni. Proprio nel mese di novembre 2020, i due avevano festeggiato 73 anni di matrimonio, ricordando quel giorno risalente al 1947 in cui i due giurarono amore eterno nell’Abbazia di Westminster di Londra.

Nell’occasione del loro anniversario, il Principe e la Regina avevano richiesto un ritratto ufficiale, una fotografia scattata da Chris Jackson nella Oak Room del Castello di Windsor: nello scatto lei indossa un abito celeste con una spilla e un collier di perle, e lui appare elegantissimo in giacca e cravatta.

In tutti questi anni il Principe Filippo non ha mai smesso di stare al fianco della sua consorte.

Eppure, al principio, il loro non era sembrato certo un matrimonio particolarmente ben riuscito. Per anni la loro unione fu al centro dell’attenzione e del gossip reale, in molti credettero che questa unione fosse vacillante e destinata a terminare assai presto.

Invece, il loro è diventato uno dei matrimoni più lunghi della storia e dopo numerosi anni, i due sono rimasti uniti, riuscendo a superare insieme anche le battaglie più dure.

L’amore non ha però purtroppo resistito alla morte.