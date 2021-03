Voglio una vita spericolata

Terence Steven McQueen detto Steve era nato a Beech Grove nello stato dell’Indiana il 24 marzo 1930. Uno degli attori più straordinari della storia del cinema. L’uomo che non recitava da eroe, che anzi voleva impersonificare l’anti-eroe, e che finiva sempre per vedersi assegnati ruoli da eroe con la E maiuscola. Una vita spericolata, tra Hollywood e Indianapolis, che se lo sarebbe perso presto. Morì a 50 anni, il 7 novembre 9180, a Ciudad Juarez in Messico, dove era stato ricoverato per un disperato intervento per asportargli un tumore, pare originato dall’esposizione all’amianto contenuto nelle tute dei piloti automobilistici di allora.

Difficile dire tra tutti i film da lui interpretati e che hanno accompagnato la nostra infanzia e adolescenza riempiendole di sogni avventurosi, quale sia il preferito. Forse, suggeriamo, è quello con cui duetta con l’unico altro attore capace di stargli alla pari, anti-eroe predestinato a ruoli da eroe come lui. Nell’Inferno di cristallo di John Guillermin e Irwin Allen, uscito nel 1974 un anno dopo l’apertura al pubblico di quelle Torri Gemelle che furono allora l’orgoglio della tecnologia e del progresso americano e di cui inconsapevolmente anticipava il tragico destino come in una profezia, il fireman Steve McQueen e l’architetto Paul Newman si rubano la scena per tutto il film, finché nelle batture finali, con il volto sporco del fumo provocato dalle fiamme a cui sono sopravvissuti, consegnano alla storia un pezzo di cinema immortale.

Doug Roberts (Paul Newman) «Non lo so….forse dovrebbero lasciarlo così com’é….un altare a tutte le pagliacciate del mondo…..»

Mike O’Halloran (Steve McQueen) «Siamo stati fortunati…..i morti sono meno di 200……Un giorno o l’altro ne moriranno 10.000 in una di queste trappole infernali……e io continuerò a mangiare fumo e a tirare fuori corpi……finché non domanderanno a noi…..come farli…..»

Doug Roberts «Va bene. Glielo domando io»

Mike O’Halloran «Sa dove trovarmi. Addio architetto»