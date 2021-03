Il Festival fantasma

Stasera avrà inizio il Festival di Sanremo!

Inutile di re di no, nel bene e nel male, è sempre stato un evento soprattutto televisivo. Intendo dire che secondo me, il pubblico vero è sempre stato quello che se ne stava a guardarlo alla televisione, seduto comodamente sul divano, nel salotto di casa sua.

Avete mai visto realmente il teatro dell’Ariston? Sembra chissà cosa grazie ai grandangolari delle telecamere che lo inquadrano tutti gli anni ma, in realtà, esso non è niente di diverso da un teatro qualunque, e se vogliamo dirla tutta … nemmeno tanto grande.

Eppure se quel teatro sarà vuoto, sarà difficile pronunciare quel gettonatissimo slogan che ormai si ripete a macchinetta da anni. Lo avrete certamente indovinato, perché non si può sbagliare: «Sanremo è sempre Sanremo!»

Il palco dell’Ariston, per piccolo che sia, ha però sempre suscitato forti emozioni in tutti coloro che lo hanno calcato, magari neppure una volta sola …

Ma questa volta, dobbiamo ammetterlo. Anche per i cantanti piu esperti, cantare davanti a file di sedie vuote non sarà certo facile. E senza la folla che li aspetta davanti all’ingresso, senza i ristoranti pieni in piazza Bresca e dintorni, mancherà qualcosa di molto simile all’anima.

Io però sono convinta che, diversamente da alcuni pronostici, questo festival sarà ancora più seguito dei precedenti. Il perché è palese: ormai, da più di un anno, alla gente, la sera, non è rimasto altro che starsene chiusa in casa. E se non guarda la tv che cosa fa?

E poi, non è certo bello da dichiarasi apertamente ma, bisogna pure ammetterlo, siamo anche tutti un po’ stanchi di sentir parlare continuamente e su qualunque canale venga digitato, di malamorte, di malattia, di zone rosse , arancioni, arancioni scure , gialle, dei vaccini che non sono sufficiente, della crisi economica e chi più ne ha più ne metta …. quindi ben vengano le canzonette!

Il punto è ovviamente un altro: è che chi sarà a Sanremo vivrà un Festival fantasma e toccherà con mano che cosa abbiamo perduto nell’aver fatto sparire, dalla nostra vita quotidiana, la presenza dei corpi. Eccoci giunti al punto, quello vero, quello più dolente.

In questi lunghi mesi, i corpi – forse dovrei precisare i nostri corpi – sono spariti dagli stadi, sono spariti da molte scuole, sono spariti la sera dai ristoranti e dai bar. E non è soltanto per via del Coronavirus!

È da un pezzo che tutti noi non ci troviamo più dove vorremmo o dovremmo essere. L’altro ieri abbiamo accolto con sollievo la notizia che il 27 marzo, forse, riapriranno i cinema. E questo è bellissimo!

Ma, sinceramente, da quanto tempo buona parte di noi aveva già smesso di andare al cinema? E i bar? In quali sere si potevano vedere ancora cantanti come Giorgio Gaber o Gino Cerruti?

E le fabbriche? Da quanti anni le grandi città avevano già cancellato l’epopea delle fabbriche, come quelle di Vincenzina di Romanzo Popolare, capolavoro del grande Monicelli.

Eppure anche quelli erano luoghi di aggregazione, eccome! Se c’è una cosa positiva di questi maledetti lockdown imposti a causa del dilagare inarrestabile dal virus del Covid –19 è che spero ci abbiano fatto capire quanto siano importanti i corpi: perché senza di essi, pensateci bene, amici miei, vuol dire che non c’è neppure l’anima.

O forse, vogliamo diventare tutti Fantasmi delle Opere della nostre vite?