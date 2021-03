Il compleanno del genio

«È come avere un gran fuoco nella propria anima e nessuno viene mai a scaldarvisi, e i passanti non scorgono che un po’ di fumo, in alto, fuori del camino e poi se ne vanno per la loro strada».

(Vincent Van Gogh, 30 marzo 1853, 29 luglio 1890)

Di lui è stato detto tutto, i suoi quadri li conoscono tutti. Quello nella foto, il Ramo di mandorlo fiorito, è del 1890, uno degli ultimi, dipinto pochi mesi prima della morte.

Per chi volesse comunque saperne di più, o rinfrescarsi la memoria, suggeriamo lo splendido Sulla soglia dell’eternità, il film di Julian Schnabel interpretato da un Willem Dafoe che sembra semplicemente la sua reincarnazione.

Il brano del giorno é in questo video. Vincent (Starry, starry night), di Don McLean. Parlano la musica ed i colori del genio, e tanto basta.