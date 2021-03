Milano in questi anni sta diventando sempre più green. È notizia recente che la città si stia infatti preparando a ricevere un terzo Bosco Verticale che dagli addetti ai lavori è già stato battezzato come La Torre Botanica.

E pensare che il primo Bosco Verticale venne costruito niente meno che negli anni Sessanta!

Infatti al Quadronno, quartiere che si trova a destra di Corso di Porta Vigentina – più precisamente in via Crivelli – tra altre meraviglie dell’epoca, si elevano due capolavori dell’architettura di quel tempo: Crivelli 15 e Quadronno 24, così nominati in base alla via ed al numero civico in cui vennero realizzati.

Purtroppo, per il primo palazzo, non sono mai riuscita a scoprire chi ne fu l’autore. E non solo io: magari, nel prossimo futuro, qualcuno lo individuerà. Eppure, le mie ricerche hanno origini lontane.

Rimasi incantata alla vista di quei due palazzi, completamente ricoperti di vegetazione, fin da quando ero una ragazzina e mi recavo spesso a Milano a seguito del lavoro dei miei familiari. Adesso, nel riguardarli, mi viene da definirli come il Bosco Verticale ante litteram!

Gli edifici in questione erano stati inseriti in un programma di riqualificazione del lotto dopo che era stato gravemente mutilato dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale. Da qui l’intenzione di concepirlo come uno spazio verde, permeabile all’aria ed allo sguardo.

Le forme sinuose del primo, Crivelli 15 (datato 1968/69), e quelle più geometriche del secondo, il Quadronno 24, mi sono sempre parse moderne e originali: con quelle terrazze fiorite, sembravano essere state progettate per coronare il sogno di tutti i cittadini che vivevano in una grande città e indubbiamente, hanno mantenuto immutata la loro stessa valenza anche al giorno d’oggi: chi non desidererebbe avere il proprio spazio di “giardino” davanti al salotto di casa, pur abitando in una zona centrale?

Un altro particolare davvero interessante e straordinariamente avanguardistico per i tempi fu la progettazione per l’accesso ai due civici, che venne realizzato tramite un sentiero pedonale posizionato a lato dell’odierno giardino dedicato alla memoria della grande giornalista Oriana Fallaci: un ambiente davvero privilegiato con un bellissimo affaccio su un area verde di uso pubblico.

Quadronno è un edificio che aveva del rivoluzionario per quei tempi: pensato allo scopo di favorire lo spirito di rinascita che aveva caratterizzato il capoluogo lombardo negli anni del dopoguerra, realizzando opere di rinnovamento urbano impensabili fino a pochi anni prima, il progetto di questo bel manufatto fu opera di un grande architetto, Bruno Morassutti.

Laureatosi in architettura a Venezia nel 1946, subito dopo partì per gli Stati Uniti dove frequentò la comunità-studio di Frank Lloyd Wright a Taliesin, un’esperienza che segnerà e caratterizzerà in maniera indelebile e altrettanto inevitabilmente la sua carriera di architetto (magari fosse capitato anche a me!).

Morassutti è stato l’unico italiano ad aver frequentato per un lungo periodo lo studio di Wright: e da questa incredibile quanto invidiabile esperienza nacque la sua idea di un’architettura al servizio dell’uomo e della società, un concetto di base che poi declinerà in tutte le sue opere.

Nel 1954, Morassutti rientra in Italia e decide che Milano è «the place to be» (il posto in cui stare) perché è a Milano che nascono tutte le nuove tendenze. Inizialmente, entra in contatto con lo studio BBPR – uno dei primi e più interessanti casi di collettivo artistico e culturale fondato sul lavoro di gruppo anziché sulla personalità del singolo – poi, si associa con un altro architetto, Angelo Mangiarotti. Un connubio davvero perfetto in quanto insieme i due architetti progetteranno le loro opere più rappresentative: la chiesa di vetro di Nostra Signora della Misericordia a Baranzate, la Casa a Tre Cilindri di San Siro e, appunto, il Bosco Verticale ante-litteram di Via Quadronno.

L’edificio che come vi ho già detto in principio si inserisce in un più ampio programma di ricostruzione post-bellica, tese a comporre un nuovo isolato immaginato per divenire uno spazio verde continuo, totalmente permeabile allo sguardo, in una ideale prosecuzione del giardino pubblico adiacente. Da qui l’idea di realizzare l’edificio utilizzando degli elementi prefabbricati che permettessero l’innesto della vite del Canada e la scelta di lasciare che le facciate venissero, con il tempo, interamente rivestite dal verde.

Come per la Casa dei Tre Cilindri (sulla quale magari mi dilungherò in un’altra occasione), il progetto del condominio di Via Quadronno puntò tutto sulla flessibilità e fu declinato attraverso moduli base prefabbricati intercambiabili che consentirono la personalizzazione degli appartamenti e dei prospetti in base alle esigenze dei singoli proprietari, ottenendo un risultato a dir poco eccezionale: ancora adesso il verde ricopre completante le facciate e i balconi del palazzo dando vita ad un immaginario giardino continuo. A distanza di anni, buona parte dei milanesi ancora lo declama!

Ma, a dirla tutta, questo progetto rimase nel cuore anche dei due architetti che lo composero tanto che, per un lungo periodo, al primo piano dell’edificio ebbe sede lo studio di progettazione Morassutti-Mangarotti!