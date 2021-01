Le donne al voto

«Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società».

(Rita Levi Montalcini)

Se oggi in Italia e in nella maggior parte degli Stati del mondo le donne possono votare è merito delle battaglie femministe, ed è bene ricordarlo anche oggi.

Alla base di questa assurda discriminazione perpetrata per anni ed anni vi erano molteplici “ragioni”: alle donne era vietato votare perché emotivamente instabili, isteriche, troppo sentimentali o semplicemente a causa della convinzione – errata – che al genere femminile non interessasse il mondo politico e istituzionale.

In Italia le donne hanno votato per la prima volta nel 1946 (appena 75 anni fa), e se vi sembra tardi, pensate che in Svizzera il suffragio femminile si è raggiunto soltanto nel 1971 e in Arabia Saudita nel 2015. Insomma, molta è ancora la strada da fare.

Il voto alle donne, o suffragio femminile, è dunque una conquista recente della nostra storia.

Il 30 gennaio del 1945, quando l’Europa era ancora impegnata nella Seconda Guerra Mondiale e il Nord Italia era occupato dai tedeschi, durante una riunione del Consiglio dei ministri si discusse del tema su proposta di Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi. Non tutti erano favorevoli, come alcuni membri del Partito liberale, del Partito d’Azione e del Partito Repubblicano. La questione venne, però, trattata e votata come qualcosa di ormai «inevitabile», visti i tempi.

Così con la guerra di liberazione ancora in corso, l’Italia gettò le basi della sua futura vita democratica, allargando a tutti i cittadini il diritto a scegliersi i propri rappresentanti in Parlamento e instaurando di fatto il suffragio universale, già adottato negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in diversi paesi del Nord Europa e dell’America Latina.

Fu il Governo Bonomi III, formato da Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Liberale e Partito Democratico del Lavoro, a varare il Decreto legislativo n° 23/1945 che estendeva alle donne di età superiore ai 21 anni il diritto di voto (tranne che per le prostitute schedate che esercitavano “il meretricio fuori dei locali autorizzati”).

Varato dal Consiglio dei Ministri il 1° febbraio 1945, il giorno seguente fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La prima volta delle donne alle urne ebbe luogo con le elezioni amministrative tra marzo e aprile del 1946. Il 2 giugno dello stesso anno, tuttavia, parteciparono a un voto di ben altra portata storica: quello per il Referendum istituzionale (tra monarchia e repubblica) e per eleggere l’Assemblea costituente.

Al proposito è originale ricordare come quella mattina il Corriere della Sera intitolò il suo giornale: «Senza rossetto nella cabina elettorale»!

Nell’ articolo si invitavano le donne a presentarsi presso il seggio senza rossetto alle labbra. La motivazione? Siccome la scheda doveva essere incollata e non doveva avere alcun segno di riconoscimento, le donne nell’umettare con le labbra il lembo da incollare avrebbero potuto, senza volerlo, lasciarvi un po’ di rossetto e in questo caso rendere nullo il loro voto.

Il testo si concludeva con queste precise parole: «Dunque, il rossetto lo si porti con sé, per ravvivare le labbra fuori dal seggio»!

Grazie per il consiglio – ci verrebbe amaramente da aggiungere – ma ormai, fortunatamente, con o senza “belletti” le piccole conquiste delle donne avevano iniziato a progredire: un ulteriore passo avanti verso la piena uguaglianza tra uomini e donne si ebbe con la Costituzione del 1947: infatti l’ eleggibilità delle donne — quindi non solo la possibilità di andare a votare bensì di essere elette — venne stabilita con un decreto numero 74 del 10 marzo del 1946.

Sono passati settantacinque anni dal suffragio universale che in Italia ha permesso alle donne di votare e di essere votate alle elezioni. Un passo importante, una storia piena di ostacoli che però ha inciso profondamente sul cambiamento delle condizioni di vita di tutti. La strada per arrivarci è stata lunga, e ne manca ancora per una piena cittadinanza.

Con la pandemia che continua a manifestare tutti i suoi effetti, anche il mondo del lavoro sembra essersi rallentato, e sembra essere sempre più difficile trovare un impiego, soprattutto per noi donne. Davanti ad un mondo del lavoro in continua evoluzione è necessario farsi trovare pronte e rispondere alle esigenze del mercato, offrendo le proprie competenze e conoscenze, elementi che ci permettano di svolgere con successo anche le nuove professioni emergenti.

Sono certa che le donne, soprattutto quelle di nuova generazione, sapranno andare avanti … Siamo forti, nate per lottare e resistere. Ce la possiamo fare!

Perché come scrisse Simone de Beauvoir:

«Non si nasce donne: si diventa»!