Brunello, il cane più buono del vino

La storia di Brunello è molto simile a quella di altri cani tristemente abbandonati da uomini senza scrupoli al loro destino: correva l’anno 2003 quando a Vellano, una piccola frazione di poche centinaia di abitanti del comune di Pescia (Pistoia), da una macchina che viaggiava lungo la strada principale, veniva scaricato come si potrebbe fare con un sacco della spazzatura, un cucciolotto di cane dal manto scuro.

I proprietari si erano liberati di lui compiendo un gesto a dir poco ignobile e certo mai avrebbero pensato che quel loro comportamento tanto infame sarebbe invece risultato come un regalo fatto all’intera comunità paesana.

Infatti, quella piccola creatura, spaventata, triste e abbandonata senza più padrone, rimase subito simpatica a tutto il paese e immediatamente, come accade nelle favole, in molti si prodigarono per accoglierlo e accudirlo nel migliore dei modi: qualcuno pensò anche di avvisare l’accalappiacani ma quando questo giungeva nel paese, il cane magicamente spariva, protetto dai bambini che lo avevano fin da subito apprezzato come loro imperdibile compagno di giochi: e dopo alcuni tentativi andati a vuoto, anche l’accalappiacani rinunciò alla sua missione, lieto nel suo intimo di avere fallito nella sua mansione. Del resto, a Vellano, quel povero cane aveva già trovato la giusta adozione … forse non esattamente in una famiglia normale, ma certamente in una famiglia più grande, rumorosa e piena di vita come solo un paese sa esserlo!

E a Vellano, Brunello conquistò anche il suo bellissimo nome; un omaggio al vino toscano, tanto pregiato quanto quel piccolo cane che al paese era finito in dono. Quel nome era davvero perfetto perché corrispondeva esattamente anche al colore del suo manto.

Brunello ha vissuto a Vellano per 17 lunghi e bellissimi anni, regalando a tutti indimenticabili momenti di grande affetto. Giocava con i bambini e la domenica faceva immancabilmente una capatina al circolo: se qualcuno lo accarezzava, in cambio di tanta gentilezza, lui accompagnava quella persona a casa, scortandola personalmente. La sua presenza era garantita nella buona e nella cattiva sorte: infatti non mancava mai di presenziare neppure ai funerali e come ogni buon cittadino che si rispetti, prendeva rispettosamente in silenzio il proprio posto per procedere in fila con gli altri fino a giungere all’ ingresso del cimitero.

Il signor Roberto e la sua famiglia lo accoglievano in casa nelle notti più fredde preparandogli un pasto caldo e qualche medicina al bisogno, ma quando arrivava la bella stagione essi sapevano che Brunello non sarebbe stato loro ospite; in quelle sere di primavera, quando le giornate si facevano più lunghe e il sole tramontava più tardi, tingendo il cielo di rosa, egli preferiva andare a dormire davanti al circolo del paese, proprio a pochi metri dalla strada in cui era stato abbandonato.

Brunello è stato per anni, uno dei simboli più belli del paese e tutti gli hanno voluto un gran bene. Quando è venuto a mancare alcuni mesi fa, per via dei tanti acciacchi che inesorabilmente porta con se’ la vecchiaia, sull’intero paese è comunque calato un velo di tristezza e di forte dolore. La sua dipartita ha lasciato un grande vuoto.

E se, dopo tanti anni di convivenza, un amico a quattro zampe è difficile da dimenticare per tutti, a sentirne maggiormente la mancanza sono stati soprattutto i bambini, suoi inseparabili compagni di giochi: quelli di oggi e quelli di ieri, ormai ragazzi fatti, coloro che per primi avevano deciso di adottarlo e proteggerlo, nascondendolo dai tentativi di cattura dell’accalappiacani!

Ed è stato proprio grazie a loro che Brunello è di fatto diventato un cittadino di Vellano a tutti gli effetti e certamente, anche se adesso non presenzierà più fisicamente, resterà per sempre indelebile nella memoria di tutti.

Infatti i vellanesi non hanno voluto che la sua storia terminasse nel nulla, che la sua esistenza venisse dimenticata. Per questo hanno deciso di dedicargli un monumento a eterna memoria, per celebrare non soltanto un cane speciale ma anche una comunità che è stata capace di volere tanto bene ad un animale.

Il sindaco e i cittadini si sono prodigati al fine di aprire prontamente una sottoscrizione popolare e l’opera ha trovato in breve tempo compimento. Quindi, grazie alla disponibilità del sig. Nardini e della sua cava, è stata commissionata al maestro Roberto Politano, una scultura-cartolina su lastra di pietra serena che ricordasse il cane e la sua storia, un’opera veramente unica e particolare.

Brunello ha avuto il suo monumento, per sempre, proprio lì nel luogo dove venne abbandonato e dove ha vissuto per tutti questi anni.

La grande scultura è stata posizionata e inaugurata lo scorso 4 gennaio alle ore 12.00, alla presenza del sindaco e di tutti coloro che hanno voluto prendere parte a questa semplice cerimonia. Non capita tutti i giorni di sapere che un paese dedica un monumento ad un cane abbandonato come fosse una persona importante da ricordare.

Adesso Brunello è diventato un “cittadino” di Vellano a tutti gli effetti e il suo ricordo resterà per sempre a fare compagnia ai suoi ragazzi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, ricambiando il suo amore sincero.

In alto i calici … il nostro brindisi è per lui: Brunello, il cane che ha battuto in bontà anche il più rinomato dei vini toscani!