Anche quest’anno è Carnevale!

Sembrava un giorno come tanti d’inverno; con il mare grosso e la solita calma piatta per le strade. Ma a Viareggio ieri sarebbe stato un giorno di Carnevale.

Non uno qualunque, bensì il primo di un mese esagerato, sfrenato, affollato, dissacrante, ironico e soprattutto spensierato.

L’emergenza Covid-19 però lo ha fermato, come del resto ha fatto con tutto il superfluo di cui invece gli uomini hanno bisogno per sognare: il teatro, la danza, la musica dal vivo e anche, perchè no, la giostra dei giganti di cartapesta. Io non mi sono mai fatta coinvolgere da questo periodo festoso e mascherato: anzi, ammetto di non gradirlo troppo. Però, amo le tradizioni e soffro quando queste per un motivo o per un altro, volgono al termine.

Prima di questo virus, in 148 anni di storia, c’era riuscita solo la guerra. Dal 1946, subito dopo la Liberazione, niente infatti aveva più fermato il Carnevale di Viareggio!

Sia chiaro, esso non rinuncia neppure a questa edizione: gli appassionati possono tirare un sospiro di sollievo perché il loro tanto atteso appuntamento sarà semplicemente postergato, rimandando l’avvio dei corsi a settembre 2021.

Eppure, in quest’inverno senza maschere (se non quelle FP2) sui viali a mare e senza feste rionali nei quartieri, l’assenza di questa tradizione si sente.

«Il Carnevale è uno stato dell’anima» spiega una frase scritta sulla vetrina di un bar del centro città, addobbata per la festa che non c’è. Come tanti balconi delle case, del centro e della periferia, pieni di nastri e di festoni.

E dunque, la Fondazione ha deciso che farà comunque issare la bandiera Burlamacca sul pennone di piazza Mazzini, così che possa sventolare sulla città come ha fatto per tutti gli anni passati.

Insomma, come avrebbe dovuto essere, così sarà!

Dagli altoparlanti delle filodiffusioni distribuite lungo tutta la Passeggiata a mare, risuonerà la musica tradizionale, seconda per produzione solo a quella napoletana e, per la serata il Movimento dei Carnevalari ha organizzato il primo veglione digitale che, in diretta Facebook, entrerà nelle case dei viareggini.

Ho come l’impressione che se qualcuno dovesse filmarci, dall’alto del cielo, potrebbe pensare che l’umanità sia diventata come tanti coriandoli colorati, piccoli frammenti di carta che volteggiano impazziti in mezzo a una tempesta di cui non si intravede la fine!

Ma provare a fare un giro di ballo, per sollevare gli animi afflitti e sfiancati da questa pandemia e da tutte le conseguenze che essa ha portato con sé peggio della pesta nera, in fin dei conti, non costa nulla!

Male che vada, farà sortire un sorriso almeno a qualcuno di noi da sotte le maschere … quelle chirurgiche, ovviamente è sottinteso!

Perché per questo Carnevale, ci saranno concesse soltanto quelle!

Felice Carnevale a tutti!