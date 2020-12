White Christmas

Irving Berlin, uno dei più grandi compositori americani del Novecento, si rese conto di aver creato il suo capolavoro subito dopo averla composta. Era il 1940, l’ultimo Natale di pace per gli Stati Uniti d’America, il secondo di guerra per il resto del mondo. Due anni dopo fu incisa nella versione che sarebbe passata alla storia come il disco singolo più venduto di tutti i tempi (50 milioni di copie) e quello che sotto le feste natalizie torna ai primi posti della classifica degli ascolti tutti gli anni.

E’ stata cantata, tra gli altri, da Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Dean Martin, Neil Diamond, Otis Redding, The Beach Boys, Barbra Streisand, Boney M., Elton John, Lara Fabian, Destiny’s Child, Sugababes, Michael Bublé. Nella versione italiana (tradotta in Bianco Natale nel dopoguerra dal paroliere Filippo Bellobuono) da Peppino Di Capri, Al Bano, Fred Bongusto, Roberto Murolo, Caterina Valente, Cristina D’Avena, Andrea Bocelli, Marco Mengoni, Zucchero, Dalida, Enrico Ruggeri, Irene Grandi, Laura Pausini.

Per accompagnare questi ultimi giorni che ci separano dalla notte più magica dell’anno (checché ne dicano il ministro Boccia ed il suo portavoce Scanzi), ve la proponiamo nella versione di Bing Crosby del 1942, incisa nuovamente nel 1947 a causa del fatto che l’incisione originale si era danneggiata in seguito al suo troppo frequente utilizzo.