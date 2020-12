Where is the answer?

Stavolta la risposta non è nel vento, bensì in un assegno da trecento milioni di dollari.

Incredibile ma vero: con un contratto record, Bob Dylan, 79 anni, ha venduto a Universal Music tutti i diritti del suo intero catalogo musicale: dai primi brani dell’inizio degli anni Sessanta fino all’ultimo album Rough and Rowdy Ways composto durante la pandemia, da Blowin’ in the Wind del 1962 a I Contain Moltitudes del 2020.

Insomma, oltre 600 canzoni, un immenso patrimonio di cultura pop, definito nei giorni scorsi dal New York Times «uno dei gioielli per eccellenza del mondo della musica, pari per influenza e valore al catalogo dei Beatles».

Quindi, con un po’ d’ ironia, potremmo affermare che La Risposta, non sia nel vento, per lo meno non più ! … Ad oggi, pare che sia più comodamente, al sicuro in una banca!

E’ pertanto La Domanda, quella che da qualche ora sta assillando i fan del vecchio Bob, dapprima riluttante poi felicissimo premio Nobel per la Letteratura nel 2016.

La domanda è: perché? Perché Dylan ha ceduto i suoi diritti? E perché l’ha fatto proprio ora?

Di certo, Bob – 125 milioni di album venduti in tutto il mondo – non è uno che abbia bisogno di monetizzare immediatamente. Dunque il primo pensiero va all’età. Il 24 maggio 2021 compirà 80 anni, fine del Covid permettendo non sarà forse semplicissimo per lui riprendere là dov’era stato interrotto il suo Neverending Tour, quindi chissà, Dylan non prevede grandi incassi prossimamente. Ci viene da pensare che Bob avrà dunque inteso mettere a frutto il più possibile il suo patrimonio adesso, per figli e nipoti.

Per la Universal Music Group è «la più grande acquisizione dei diritti di autore di un singolo artista». Ma per tutti i suoi fan, la sua scelta, lascia di stucco: perché, per chi non lo sapesse, fu lui a inventare, non solo da un punto di vista artistico ma anche manageriale, la figura del cantautore. Prima di Dylan, l’autore scriveva canzoni che sarebbero diventate proprietà della casa editrice, mentre a lui spettava solo una quota di eventuali royalties.

Ma nel lontano 1964, Dylan divenne il proprietario della sua casa editrice: è da allora che egli possiede la parte dell’editoria e la parte dei diritti d’autore; in altre parole, Bob dal ’64 è autore, editore e interprete per un’etichetta, la Sony.

Dall’altro giorno, invece, Bob ha venduto i suoi diritti di editore e autore di canzoni alla Universal. Il nuovo accordo coprirà il passato, e non eventuali nuove canzoni. Cosa ci guadagna, dunque, la Universal? Ci guadagna l’intero mito di Dylan proiettato nel futuro.

Del resto, per lui, la canzone è sempre stata una galassia, in viaggio nello spazio e nel tempo: sua, di tutti e … di nessuno!

C’è da augurarsi che l’assegno di Universal sia davvero solo un affare milionario per lui e la sua famiglia e non la firma sotto un biglietto di addio, sebbene assai cospicuo!

Continua a cantare per noi, grande, vecchio Bob!