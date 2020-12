The Queen of Christmas

Scrivere una canzone di successo è un po’ come vincere alla roulette puntando tutto su un numero secco. Scrivere una canzone di Natale, che diventi un successo, è una cosa che ha ancor meno probabilità di riuscita!

A mio avviso, tuttavia, c’è stata una donna nella storia della musica che è riuscita a fare entrambe le cose. E questa donna risponde al nome di Mariah Carey.

Ogni anno, da quel lontano 1994 in cui esordi’ con All I Want For Christmas Is You, ci ricorda che è Lei, la vera Regina del Natale.

Da allora sono passati quasi 25 anni ma ancora il suo brano ci fa esplodere di gioia e cantare come degli scemi ovunque siamo; in un grande magazzino, al supermercato, in auto, sotto la doccia o in qualsiasi altro posto ci troviamo: perché quando quella canzone parte, tutti ne siamo inevitabilmente e irrimediabilmente posseduti (anche io adesso ho dovuto prendere una pausa dalla tastiera per Concedermi due passi di ballo vicino alla scrivania!)

A questo punto, se tutti siete d’accordo come me, la domanda che ne consegue viene spontanea ed è: se tutte queste considerazioni sono vere, come ha fatto Mariah Carey ad inventare una canzone cosi?

Ed io, amici carissimi, una risposta ce l’ho…eccome!

Scherzi a parte, il brano nasce nel 1994 quando alla Carey (ormai giunta al suo terzo e acclamatissimo album Music Box) viene chiesto di mettersi in studio e pubblicare una compilation di Natale per raggiungere una fetta ancor più ampia di pubblico. Mariah non è propriamente entusiasta della proposta venuta dalla sua etichetta Columbia Records ma accetta e si mette al lavoro con Walter Afanasieff: insieme compongono l’album Merry Christmas, contenente 8 cover e due inediti, Jesus Born on This Day (che probabilmente non ricorderete) e All I Want For Christmas Is You (della quale avrete invece sentito parlare almeno qualche volta!).

L’album venne accolto subito positivamente dalla critica, posizionandosi al secondo posto tra gli album natalizi più venduti quell’anno. Dei due inediti, ovviamente, la fortuna maggiore andò ad All I Want For Christmas Is You che da quel momento iniziò la sua scalata nelle classifiche mondiali; un fatto che si ripete peraltro immancabilmente, ogni anno, nel periodo Natalizio, accumulando migliaia e migliaia di incassi: figuratevi che solo nell’ultimo decennio, la stima delle copie vendute nell’arco di un anno ammontava a più di 300mila copie!

Questo successo planetario e duraturo nel tempo può avere mille spiegazioni come del resto, anche nessuna: perché quando un brano funziona non ci sono molte ragioni da ricercare. Funziona e basta !

Chi è musicista potrà dire che uno dei motivi sarà senz’altro stato legato alla scelta della tonalità (Sol maggiore), una tonalità che notoriamente dà un senso di allegria, di apertura, insomma di serenità. Anche le campane che attaccano al principio della seconda strofa, danno il loro discreto contributo e ci introducono al clima festoso del Natale ma, in sostanza è il pezzo che più in generale, ci fa sentire semplicemente…a casa! Come se Mariah fosse una di noi, una ragazza romantica che per celebrare il suo Natale, altro non chiede se non di poter stare in compagnia del suo fidanzato!

Banale? Forse si, o forse questo suo desiderio rappresenta l’esaltazione più pura dei sentimenti semplici e genuini, rappresenta l’euforia dell’amore.

E qual è il segreto di un brano pop? Quello di raccontare la verità, di emozionare e di creare simpatia, tutti insieme.

Secondo la teoria del musicologo Nate Sloan, il brano di Mariah Carey è diventato il classico di Natale che noi tutti amiamo e conosciamo per via della sua insolita struttura, composta senza avere neppure un vero e proprio ritornello: le strofe si avvicendano con un testo ogni volta differente in cui Mariah procede spiegandoci cos’è che non vuole per Natale, creando poi, in chi la sta ascoltando, l’attesa di scoprire ciò che ella vuole realmente. Infine, quel All I Want For Christmas ci viene pronunciato con una romanticissima inflessione R&B poco prima che esploda l’entusiasmo, la musica, l’energia, le campane e tutto il resto… ed il gioco è fatto!

Il lui della canzone era Tommy Mottola, l’allora capo della Sony, nonché marito ( attualmente ex) di Mariah.

E chi non li ha invidiati (anche soltanto un poco!) nel video che fu girato per la canzone? Lui vestito da Babbo Natale, che si rotola nella neve insieme a Lei…. felicità, amore, magia !

Momenti altissimi, forse un po’ troppo anni 90, ma del resto quelli sono stati gli anni della nostra giovinezza, quelli eravamo noi !

Oggi tutto è più facile, esiste Instagram ed esistono mille filtri sugli smartphone per creare ogni sorta di effetto.

Ma mi domando: si può ancora ricreare quella stessa magia?

Mariah è stata capace di trascinarci tutti in questa follia amorosa, mettendo da parte per quasi quattro minuti l’ansia dei regali, l’ansia dei parenti, l’ansia della dieta, l’ansia dei buoni propositi!

E lo fa dal 1994, ogni dicembre, senza soluzione di continuità.

Riusciremmo mai ad immaginare un Natale senza All I Want For Christmas Is You?.

Non credo proprio !