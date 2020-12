Quando l’ America si riprese la libertà di bere!

Alle 17,27 (ora di New York) del 5 dicembre 1933, l’America si riprese la libertà di bere!

Boccali di birra e bicchieri di whisky tintinnarono in alto per celebrare la fine del proibizionismo.

L’ interdizione al consumo o alla vendita di determinate sostanze definite illecite da parte del governo venne sancita mediante una ratifica del XXI emendamento da parte dello Utah, il 36° Stato a firmare l’atto.

Si chiudeva così quello che molti giudicarono un «disastroso esperimento», nato nel 1919 sulla spinta delle cosiddette “società di temperanza“, ossia gruppi politico-religiosi animati da un fin troppo acceso moralismo. E fu proprio in quel contesto che appunto maturò l’approvazione del XVIII emendamento e del Volstead Act il quale imponeva il divieto di fabbricare, vendere e trasportare alcolici nel paese.

Come sempre si suole dire, le medaglie sono dotate di due facce: se quindi da un lato il livello di alcolismo si abbassò, dall’altro consegnò l’avanzata del crimine organizzato che da quel momento fece affari d’oro contrabbandando alcolici nei famigerati speakeasy, così come vennero denominati i tanti locali clandestini che il più delle volte venivano ricavati nei retrobottega di bar e ristoranti.

Furono anni roventi, quelli in cui salirono alla ribalta anche molti pericolosi gangsters, il più noto dei quali fu senza alcun dubbio Al Capone, condannato poi per evasione fiscale il 17 ottobre del 1931, Ma questa è un’ altra storia!

Ad ogni modo, questo scenario fece ricredere gli stessi proibizionisti: e infatti fu proprio il presidente Roosevelt in persona a promettere la fine del divieto, durante la campagna elettorale che si svolse nel 1932.

L’epoca del proibizionismo, con i suoi gangster, la malavita e quanto ne conseguì, trovò ovviamente spazio per essere ampiamente ricordata in diverse pellicole, su tutti C’era una volta in America del 1984.

Sono certa che tutti quanti voi ricorderete questa incredibile colonna sonora, opera del genio assoluto del grande maestro Ennio Morricone .

Signore e signori, ecco a voi il nostro brano del giorno !