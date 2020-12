La carol di oggi è fresca di giornata. Mariah Carey da anni si è accreditata come Christmas singer d’eccezione. Non c’è cover in cui non si sia cimentata con successo, e addirittura questa Oh santa! è una sua composizione originale, scritta apposta per fare da intro al suo album Merry Christmas II You del 2010.

Il testo non è niente di originale, la solita preghiera a Babbo Natale perché faccia tornare il partner a casa in tempo per le feste. Ma la musica ed il video si fanno apprezzare, tanto da averne decretato a suo tempo il successo (è stata la prima canzone a raggiungere la vetta di Billboard – la hit parade americana – in sole due settimane). Caso più unico che raro, è piaciuta al pubblico ed anche ai critici.

Recentemente, la Carey ha deciso di rinfrescarla, reincidendola assieme ad Ariana Grande e a Jennifer Hudson. Il risultato è questo, che si può ammirare sull’account youtube della cantante americana a partire dal 4 dicembre scorso.

Che dire? La musica si fa sentire, il video si fa vedere, è tutto politicamente corretto ed animato dai migliori sentimenti natalizi. Siamo tutti più buoni dopo averlo sentito.

Buone Feste.