Merry Little Jingle!

John Lennon, Michael Bublé, Mario Biondi, Mariah Carey, Diana Krall e moltissimi altri cantanti hanno inciso brani e album natalizi. Ogni anno canzoni nuove oppure cover di brani storici, riempiono di musica il mese di Dicembre tra nevicate, abeti addobbati e fette di panettone.

Ma Jingle Bells resta senz’altro una delle canzoni più amate e celebri della tradizione natalizia; probabilmente solo Stille Nacht è in grado di contenderle il primato in questa fatata classifica che certamente vede sul podio anche White Christmas e Adeste Fidelis!

Per il suo ritmo, nonché per il suo inciso ormai inconfondibile, è diventata un simbolo delle feste, un modello con il quale ogni nuova composizione musicale di genere che voglia in qualche modo condividerne l’atmosfera, deve conformarsi per suggerire quel suono di campanelli evocato dal semplice quanto caratteristico refrain.

Tutti noi, grandi e piccini, la conosciamo e spesso la intoniamo senza neanche accorgercene, come un benefico e rallegrante mantra; sembra impossibile, ma questa melodia ha già tagliato il traguardo dei 160 anni, altra caratteristica che la rende un classico senza tempo.

Quindi, cari lettori, il cantante che ci fa più compagnia in assoluto durante le festività natalizie è … … James Pierpont, un organista americano ai più sconosciuto per volto e nome, il quale nel 1857 ebbe però l’estro di comporre questa orecchiabilissima canzone.

Eppure, cosa alquanto incredibile, in origine questo non fu un canto genuinamente natalizio!

Lo è diventato immediatamente dopo la sua prima esecuzione, avvenuta un lontano 26 novembre dell’anno 1857. Tuttavia, nella sua primissima apparizione, era dedicato ad una ricorrenza americana immediatamente precedente al periodo dell’Avvento, ovvero al Giorno del Ringraziamento, la festa che si celebra ogni anno il quarto giovedì del mese di novembre dai tempi in cui i padri pellegrini si riunirono nella città di Plymouth, nel Massachusetts, per ringraziare il Signore del buon raccolto nel 1621.

James Lord Pierpont nacque a Boston il 25 aprile dell’anno 1822 da Mary Sheldon Lord e dal pastore della Chiesa Unitaria cittadina John Pierpont, poeta scrittore e musicista. A differenza dei genitori, il piccolo James dimostrò fin da subito un carattere ribelle e avventuroso; infatti a quattordici anni fuggì dal collegio per imbarcarsi su una baleniera diretta verso la California.

Giunto a New York, nel 1843 iniziò la sua carriera di musicista e compositore. Sposò una donna forte e volitiva che gli dette tre figli; tuttavia, James fuggì una seconda volta anche dalla vita matrimoniale per trasferirsi nel Massachusetts dove tentò la fortuna durante la corsa all’oro prima di perdere tutti i suoi beni in un incendio. Dunque, si recò dal fratello John, anch’egli Reverendo presso la Chiesa Unitaria di Savannah e qui finalmente decise di stabilirsi, risposandosi nel 1857 con la figlia del sindaco ed impegnandosi come insegnante, organista e direttore del coro di voci bianche fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 1893.

E’ in questi anni che nasce Jingle Bells, che a questo punto sembra anche il simbolo di una piccola storia di redenzione da un passato burrascoso verso la scoperta della gioia nelle cose più semplici e genuine.

Ma quanti di noi hanno realmente prestato attenzione al testo e a cosa racconta? Ebbene, cari lettori, il contenuto di questa canzone non è affatto quello che ci si aspetterebbe da un classico inno natalizio.

Infatti questo simpatico brano era nato come un canto da osteria, quanto di più lontano ci sia da un inno (seppure allegro) da cantare in famiglia la notte di Natale: un brano da taverna, cantato a forza di brindisi e bevute: «Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh».

Una targa affissa su un edificio a Medford in Massachusetts ne commemora il luogo di nascita affermando che, nel 1850, Pierpont abbia scritto le prime note della canzone seduto ad uno dei tavoli della Taverna Simpson, ispirato dalle storiche quanto popolari corse delle slitte scoperte con i cavalli, che si svolgevano nella città durante il XIX secolo: il tintinnio di sottofondo nella canzone evocava invece il suono del ghiaccio dentro ai bicchieri che si toccavano durante i brindisi. Anche il titolo, in origine era diverso e rispondeva al nome di One Horse Open Sleight.

Si narra anche che il nostro autore vantasse origini francesi e discendesse da una antichissima casata risalente addirittura a Carlo Magno e all’invasione Inglese da parte di Guglielmo il Conquistatore!

Sta di fatto che, le cronache più maliziose insinuano come un pizzico di frivolezza francese albergasse ancora nel musicista e che il testo risalisse anche a prima degli anni Cinquanta, ovvero ai tempi in cui Pierpont era un giovanotto ancora piuttosto sbarazzino e autore di ballate dal contenuto talvolta impertinente.

Il testo dell’antica One Horse Open Sleight era, infatti, piuttosto ludico e spensierato, perfino un po’ irriverente: così, qualche anno dopo, il ragazzo (maturato in un più che rispettabile insegnante) decise, tra le altre cose, di cambiare sensibilmente l’atmosfera di quella bagattella giovanile per pubblicarla una prima volta nel 1857 quando ormai si era ristabilito a Savannah, che dunque rivendica anch’essa le origini di Jingle Bells.

Pierpont modificò principalmente alcuni versi, ritenendoli troppo leggeri e sconvenienti nella sua nuova e più morigerata posizione sociale e dunque trasformò la canzone in un allegro canto di festa da eseguirsi per il Thanksgiving Day.

La prima esecuzione in pubblico riscosse un tale successo che fu richiesto immediatamente un bis nel periodo di Natale.

Destino volle che un suo amico, ascoltandola, ne rimanesse favorevolmente colpito proprio per quel suo ritmo tanto speciale da definirla come un piccolo allegro tintinnio, ‘merry little jingle’, suggerendo il titolo Jingle Bells, quello che oggi tutti noi conosciamo.

In buona sostanza, la musica, come spesso accade, aveva trovato la sua congeniale destinazione, tutta da sola!

Da quel momento, la slitta è divenuta quella di Sancta Claus e Jingle Bells è entrata inesorabilmente nel repertorio delle feste!

Questo celebre brano è stato reinterpretato innumerevoli volte: Bing Crosby, la Voce del Natale se ne appropriò nel 1943 e con lui vennero le mirabili incisioni di Louis Armstrong, Glenn Miller, Nat King Cole, Perry Como, fino ad arrivare ai Beatles ed a Luciano Pavarotti, per volare addirittura nello spazio nel 1965 quando Jingle Bells venne intonata ai microfoni della Gemini 6 dagli astronauti Wally Schirra e Tom Stafford, durante un fantomatico e scherzoso incontro ravvicinato con un UFO in livrea rossa, su un’astronave a forma di slitta trainata da renne spaziali.

Insomma visto il testo originale tra cavalli e slitte e quello rivisitato tra fiocchi di neve e campanelle, il quale ha poi decretato il trionfo di Jingle Bells, è proprio il caso di dire che a volte, quando meno te lo aspetti…: «dalle STALLE si può arrivare fino alle STELLE»!