Le luci di Natale

Un uomo solo che cammina per le strade in piena notte. Dentro di se’ reca un dolore forte, sordo, profondo che non cessa neanche un istante di fargli male, lì in fondo al cuore, come la peggiore delle malattie, come se avesse ingerito del veleno.

Lei se ne è andata, lo ha abbandonato, adesso è un uomo solo che cammina per le strade in piena notte… nella sua mente il caos.

Non riesce a trovare una ragione plausibile, semplicemente non può essere vero. Disperato e confuso, si spinge fino alla casa di lei, farebbe qualsiasi cosa, direbbe qualunque cosa pur di rimediare, pur di riaverla tra le sue braccia. Ma tutte le finestre sono chiuse, sprangate, come a dirgli che non può stare lì, che se ne deve andare, che non è gradito … e lui riprende il suo vagare, in una città illuminata a festa, come un ubriaco che canta una canzone stonata.

La festa intorno, il dolore nel cuore. E’ un tema antico, caro alle poesie di sempre, specie a quella d’amore. E non c’è bisogno di scomodarsi troppo nel cercarlo, perché puoi trovarlo ovunque, anche nei versi di una canzone popolare. Tutti lo sanno: l’uomo non è fatto per la solitudine, ha bisogno di una presenza. Senza di quella, gli manca il respiro, gli manca il fiato.

L’immagine che ho citato in apertura non è frutto della mia fantasia letteraria, bensì è tratta dal brano Christmas Lights dei Coldplay (gruppo musicale britannico composto da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e William Champion), scritto per il Natale dell’anno 2010; una canzone che non finirei mai di ascoltare. Perché nelle parole si percepisce la tristezza, la malinconia, la sofferenza di un uomo che ha toccato il fondo. E chissà quanti ce ne saranno di uomini così, anche in questo Natale. Chissà per quanti la Christmas Night sarà la culla della solitudine… Chissà in quanti, anziché ridere in compagnia, piangeranno in disparte.

Ed è proprio nella notte di Natale che il dolore si fa un poco più forte, in mezzo alle città parate a festa, in mezzo alle luci, ai colori, ai jingle bells intonati in ogni dove…

Chissà che allora qualcuno non si troverà a gridare qualcosa di simile a questi versi: «When you’re still waiting for the snow to fall, doesn’t really feel like Christmas at all», che poi è come dire che di fronte alla serietà della vita, di fronte al suo dramma, al suo dolore, il Natale, questo Natale odierno, questa festa dei buoni sentimenti, con tutta la sua retorica, le sue immagini stereotipate, il suo moralismo (il Natale del “si può fare di più”, del “fate i buoni!”), questa immancabile ricorrenza… può anche non significare nulla!

Qualcuno può addirittura non sentirla minimamente.

Del resto, se il Natale rappresenta da sempre la festa della famiglia, non c’è Natale per chi la famiglia non ce l’ha più, o non l’ha mai avuta. Se il Natale rappresenta la festa dei doni da dare e da ricevere, allora non è Natale per chi ha bisogno di un dono che non arriva mai. Se il Natale rappresenta la festa della luce, allora non c’è Natale per chi brancola nel buio.

Eppure l’uomo non riesce a rassegnarsi, e allora invoca aiuto, grida la sua preghiera alle Christmas lights, alle luci di Natale, visto che, forse, non si riesce più a pregare Dio: «Che lei torni da me», questo è il suo unico e solo desiderio, la sua sola speranza.

Immaginare tutto questo commuove ed intristisce: un uomo solo che si aggira nel buio, non sapendo dove andare la notte di Natale, quella che dovrebbe essere la Notte dell’Amore, della Fede, della Speranza, la Notte della Luce, quella vera.

E questa canzone, tanto criticata nelle recensioni, ritengo invece abbia un grande merito: tenere viva la fiamma della speranza.

Perché la solitudine esiste realmente, tutti lo sappiamo bene, ma la luce della speranza può illuminare chiunque, basta solo volerlo fortemente e non ci sono tenebre che reggano! La forza della vita è insita in ciascuno di noi, è il dono che ci è stato fatto dalla nascita; per questo ogni luce è buona per trovare il coraggio, la forza di andare avanti… anche le Luci di un Natale … qualunque!