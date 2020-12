Il presepe, l’albero tutto decorato e illuminato, il panettone pronto per essere tagliato e mangiato e La vita è Meravigliosa che scorre alla TV. Questo è tutto l’occorrente, il kit perfetto per un Natale DOC!

Nel caso che qualcuno tra noi non lo sapesse (e mi rivolgo ai più giovani…) LaVita è Meravigliosa è un film di Frank Capra che uscì nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nello scorso secolo, ovvero il 20 dicembre del 1946.

Quest’anno compirà settantaquattro anni, ma garantisco personalmente che è ancora quello che nel mondo caratterizza più di ogni altro il sentimento del Natale.

La pellicola è universalmente riconosciuta come il capolavoro del regista italoamericano che da Bisacquino, un paesino in provincia di Palermo, arrivò ad Hollywood fino a diventare uno dei capiscuola nella storia del cinema.

Tratto dal racconto di Philip Van Doren Stern del 1939 dal titolo The Greatest Gift, che lo utilizzò come biglietto natalizio di auguri, lo scritto ebbe subito l’attenzione dell’ attore Cary Grant il quale lo sottopose alla casa di produzione con cui collaborava, proponendo di farne un film insieme all’amico Gary Cooper. Ma poi Gary accettò il progetto di un altro film e anche l’editore abbandonò l’idea, cedendo a sua volta i diritti ad un’altra casa di produzione fondata da Capra.

Da quel momento il regista iniziò la ricerca dei suoi attori, posando la sua scelta su James Stewart: una decisione davvero azzeccata in quanto Stewart risulta l’autentico mattatore del film; e nonostante la sua ricchissima filmografia, è opinione quasi unanime della critica indicare George Balley come il suo personaggio meglio riuscito. A giusta ragione, gran parte di questo merito è stato attribuito anche a Frank Capra il quale riuscì nell’intento di far tirar fuori all’attore tutte le sfumature di cui una personalità così complessa aveva bisogno.

La storia è ambientata a Bedford Falls, un nome immaginario per un paese immaginario, durante la notte di Natale.

Mentre fuori nevica, gli abitanti della cittadina invocano l’intervento del Signore per aiutare un uomo che sta attraversando un periodo molto complicato della sua vita e sta meditando il suicidio. Dall’alto dei cieli, Dio ascolta le preghiere degli uomini e per soccorrerlo decide di inviare sulla terra un angelo custode di seconda classe, Clarence Oddbody ( alias Henry Travers), il quale, se riuscirà nella sua missione di salvare l’uomo otterrà le ali e sarà promosso ad angelo di prima classe!

Per immedesimarsi nello sventurato George Bailey (interpretato magistralmente dal noto attore James Stewart) e riuscire poi a dissuaderlo dal suicidio, Clarence dovrà prima ripercorrere tutte le tappe fondamentali della sua vita, fino agli inaspettati esiti dell’incontro finale tra i due.

Incredibile ma vero, alla sua uscita, la pellicola non venne accolta molto bene, né dalla critica né dal pubblico. Il film fu subito etichettato come populista, dottrinale, e ideologico e gli incassi, inferiori rispetto al budget, decretarono il flop al botteghino.

Nonostante ciò non tutti stroncarono il film, che pian piano si sedimentò nel cuore del pubblico, fino ad ottenere cinque nomination assegnategli dall’Academy come miglior film, regia, attore protagonista, montaggio, sonoro.

In realtà il cinema di Capra, e questa pellicola in particolare, non va letto nell’apparente semplicità e superficialità degli eventi narrati, ma nei livelli di dramma individuale, familiare e sociale che contraddistinguono tutti i suoi lavori. Lo sguardo di Capra rende tali livelli complementari e inseparabili per chiunque voglia decifrare la realtà, suggerendo che solo nella loro relazione si trova il senso delle cose. Quello che Jung avrebbe definito in seguito ‘sincronicità’: nulla avviene per caso e tutto accade secondo una logica che lega l’uomo alla sua individualità, agli altri e al suo contesto.

La connotazione del regista italoamericano è però dottrinale secondo la tradizione e la fede cristiana, cosa tuttavia che non impedisce al film di essere apprezzato anche fuori dai confini religiosi e soprattutto di essere universalmente riconosciuto come uno dei migliori esempi di cinema di quegli anni.

E negli anni Quaranta non era davvero facile emergere! Quelli fluirono gli anni de Il grande dittatore (Chaplin 1940), di Com’era verde la mia valle (Ford 1941) oppure di Casablanca (Curtiz 1942). Usciva Rebecca – la prima moglie di Hitchcock nel 1940, Il sospetto nel 1941, L’ombra del dubbio nel 1943, Io ti salverò nel 1945 e Orson Welles si affacciava sulla scena cinematografica… Per di più, in America il cinema cominciava a fare i conti con la Guerra Fredda e il neorealismo faceva scuola in tutto il mondo con lavori indimenticabili come Roma città aperta di Rossellini (1945), Ladri di biciclette (De Sica 1948), La terra trema (Visconti 1948) e Riso amaro di De Santis.

Ma ciò nonostante La vita è una Cosa Meravigliosa, ha lasciato un segno indelebile: sarebbe lunghissima da farsi anche la lista di sceneggiatori e registi che, attraverso i loro lavori, hanno voluto omaggiare il film con citazioni e rimandi alla pellicola di Frank Capra. Si va da The family man a Ritorno al futuro, fino a Pulp Fiction, come tante sono state le parodie e i riferimenti nei cartoon, primi fra tutti i Simpson.

Eppure quelli citati non sono che una minima parte dei lavori che hanno ricordato, si sono ispirati o hanno omaggiato la pellicola di Capra, la quale è ancora oggi in tutte le classifiche dei film più belli di tutti i tempi.

Dopo l’uscita del suo capolavoro a Capra arrivarono migliaia di lettere di persone che lo ringraziavano per avergli ridato la speranza. Nel corso del tempo qualcuno rivelò perfino di aver rinunciato al suicidio dopo aver visto il film.

Ma, per come la vedo io, la cosa più straordinaria di tutte è che il cinema, così come la vita, è ancora oggi e nonostante tutto … una cosa meravigliosa!