L’Albero di Natale è uno dei più conosciuti simboli natalizi, ma in qualità di complemento d’arredo di ogni casa nel periodo festivo, per me, rientra nella giurisdizione del design.

O almeno questa è la scusa che mi sono trovata per raccontarvi la Storia dell’ Albero di Natale che, come molti altri simboli del cristianesimo, fonda le proprie origini su tradizioni pagane poi diffuse nel mondo antico grazie ai danesi e alla regina Vittoria: tradizioni diverse le une dalle altre fino a che, poco alla volta si sono fuse insieme per diventare l’abete di Natale che tutti quanti noi conosciamo oggi.

Eh si perché, quando il Natale si avvicina, le città di tutto il mondo, cristiane e non, brillano di mille luci e scintillanti alberelli rallegrano le brevi e fredde giornate di dicembre. Secondo lo scrittore statunitense Washington Irving «L’inverno sarebbe stato un periodo cupo e triste senza i giorni di festa dedicati alla nascita di Gesù» ed in effetti, ci è difficile negare questa affermazione!

Addobbare l’albero è consuetudine diffusa ormai in molte città e probabilmente in molte famiglie, anche se quasi mai nessuno si sofferma a pensare da dove arrivi quest’usanza.

L’opinione generale, come dicevamo al principio, è che la tradizione dell’ albero natalizio sia da ricondursi a usanze pagane provenienti dal nord Europa.

In realtà, la decorazione degli alberi in occasione di feste religiose era un costume già presente nell’antica Grecia, poi adottato anche dai Romani dell’Impero d’Oriente. Ovviamente, non si trattava di un abete: veniva usato un ramo di ulivo o di alloro, chiamato Eiresione (Ειρεσιώνη), addobbato con ghirlande di lana rossa o bianca e con frutti invernali come castagne e noci, oltre che mele e pere. Questo albero assai particolare, diversamente dal nostro attuale albero natalizio, veniva allestito almeno due volte all’anno: in primavera per richiedere un tempo clemente, favorevole ai raccolti, e in autunno per ringraziare dei doni che la terra aveva elargito durante l’anno trascorso. I rami, così addobbati, erano dedicati a divinità come Apollo o Atena e venivano portati di casa in casa dai bambini che intonavano canzoni augurali, ricevendo in cambio doni.

Questa tradizione proseguì anche nella Bisanzio cristianizzata, come forma di ringraziamento a Dio per i suoi doni. Grazie alle Guardie di Palazzo, ovvero il Battaglione Imperiale di Cavalleria, l’ usanza è poi approdata nell’Europa nord-occidentale, dove però cominciarono ad essere decorate piante tipiche del luogo, come i sempreverdi usati ancora oggi.

Le guardie, che prendevano parte alle cerimonie ufficiali, e quindi anche a quelle natalizie, provenivano spesso da luoghi molto lontani (Scandinavia, Gran Bretagna, Russia, Germania) e professavano diverse tipologie di culto: c’erano tra loro pagani e musulmani. Forse dunque, qualcuno tra loro, portò nei paesi d’origine l’usanza di addobbare rami o alberi durante il periodo natalizio.

Comunque, l’idea più comunemente diffusa, è che furono i Celti a dar vita alla tradizione dell’albero addobbato; infatti essi avevano la consuetudine di addobbare un sempreverde, per celebrare il solstizio d’inverno, festeggiato proprio il 25 dicembre, perché da quel giorno in poi si poteva assistere ad una rinascita del sole e le giornate cominciavano a diventare più lunghe.

Durante il medioevo, sempre nelle regioni del Nord Europa, la notte della vigilia, sui sagrati delle chiese si mettevano in scena i Misteri di Adamo ed Eva: un albero che, con il passare del tempo, divenne un abete (per la sua valenza magica di sempreverde) il cui scopo era quello di voler raffigurare l’albero del peccato originale, simbolo della caduta degli uomini. Celebrando la nascita di Gesù, il salvatore dell’intera umanità, quell’albero diventava simbolo di perdono e di riconciliazione. Inizialmente addobbato solo con delle mele, con il tempo si arricchì di decorazioni in carta colorata e poi di palline di vetro e quanto altro, allo scopo di donargli maggiore luminosità.

Questa tradizione è rimasta per molto tempo appannaggio quasi esclusivo delle regioni del Nord, perché i paesi cattolici la consideravano un’usanza tipicamente protestante, se non addirittura pagana.

Tra i popoli coinvolti in queste celebrazioni vi erano anche gli antichi Romani: essi celebravano il Solstizio d’Inverno con una festa chiamata Saturnalia, in onore di Saturno, dio dell’agricoltura: una ricorrenza che veniva festeggiata per una settimana intera a partire dal 17 fino al 25 dicembre, con tanto di scambio di doni conclusivo.

E questo ci rievoca infatti qualcosa a noi assai vicino, poiché furono i primi cristiani a scegliere il giorno del 25 dicembre come giorno stabilito nel calendario annuale per celebrare la nascita di Gesù.

Ci sono voluti personaggi come Johann Wolfgang Goethe – il quale pur non essendo propriamente di fede né cattolica, né protestante, amava moltissimo questa usanza – a fare sì che l’uso dell’albero si imponesse in Europa.

Con l’ opera I dolori del giovane Werther, l’albero di Natale celebrò infatti il suo ingresso nella grande letteratura alle soglie del XVIIII secolo: del resto, i romantici, che cercavano di valorizzare le tradizioni popolari, non potevano non apprezzare questa antica tradizione!

La moglie di Giorgio III, Charlotte, anch’essa nata in Germania, mostrò il primo albero di Natale in Inghilterra durante una festa organizzata per i bambini, attorno al 1810.

Ma dobbiamo aspettare fino all’epoca della Regina Vittoria per celebrare il Natale, portando doni attorno ad un abete: dopo che nel 1848 la sovrana fu ritratta, insieme al marito tedesco Albert ed ai loro figli, intorno a un albero di Natale al Castello di Windsor per l’Illustrated London News., i nobili inglesi fecero a gara per imitare la famiglia reale!

Da noi, in Italia, la prima persona a decorare un albero di Natale fu invece la Regina Margherita.

Agli inizi del Novecento, cominciarono a diventare popolari anche gli Alberi di Natale Pubblici: uno su tutti, l’Albero del Rockfeller Center di New York, apparso nel pieno della Depressione.

Quando venne eretto per la prima volta, il grattacielo non era stato ancora completato. Era il 1931 e ad acquistare e addobbare l’abete furono gli stessi operai impiegati nella costruzione dell’edificio. Il motivo di questa iniziativa fu semplice: in quel periodo, contrassegnato dalla crisi economica e dalla disoccupazione, molti alberi natalizi erano rimasti invenduti. Con questo gesto i dipendenti vollero esprimere il ringraziamento al loro datore di lavoro, per il solo fatto di avere un lavoro e quindi…una paga!

Le foto storiche di quel primo albero mostrano uno scenario assai diverso da quello odierno: l’abete era addobbato con decorazioni semplici ed economiche, come fili di carta colorata, lattine di bibite e frutta. Ma già due anni dopo cominciò ufficialmente la cerimonia dell’accensione dell’albero di Natale, un evento che ancora oggi è atteso con molta trepidazione ed emozione.

Nonostante New York sia la città dalle mille luci in ogni momento dell’anno, quelle dell’albero di Natale al Centro Rockfeller hanno qualcosa di speciale: l’accensione delle luci segna l’inizio delle festività natalizie, uno dei periodi più belli della stagione invernale. Un momento in cui la città, turisti compresi, si raccoglie di fronte a questo gigante verde, per ammirare quello che dal 1931 viene considerato l’albero di tutti.

È di certo l’albero natalizio più famoso al mondo e il suo profilo imponente brilla sullo sfondo della pista di pattinaggio della Rockefeller Plaza: con un’altezza compresa tra i 22 e i 30 metri, l’abete è addobbato con circa 50 mila luci ed una preziosa stella di Swarowski è posta sua sommità. Per chi visita New York nel periodo delle feste, scattare una foto del celebre albero del Rockefeller Center è quasi un rito obbligatorio, e se avete la fortuna di far coincidere la vacanza con la cerimonia dell’accensione non potete di certo perdervi questo evento spettacolare.

L’albero resta acceso per tutte le festività natalizie fino all’Epifania, mentre la cerimonia di accensione non ha una data fissa e si svolge tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre, solitamente il mercoledì successivo al Giorno del Ringraziamento.

L’importanza dell’evento è tale che viene ripreso e trasmesso in diretta televisiva ovunque nel mondo; a prendere parte alla cerimonia c’è sempre il sindaco e diversi ospiti famosi, come star della musica e compagnie di ballo che si esibiscono in concerti e spettacoli.

Più che una cerimonia, l’accensione dell’albero è una grande festa e questo fa sì che la partecipazione all’evento sia sempre molto numerosa.

L’albero del Rockefeller Center è sempre un pino norvegese e deve avere delle caratteristiche ben precise; per questo i responsabili impiegano anche diversi mesi nella scelta di quello giusto come nel trasporto, poiché spesso esso arriva da altri stati americani o addirittura dal Canada.

Al termine delle feste natalizie l’albero viene donato ad associazioni benefiche e destinato a vari usi, tra cui la costruzione di case, la produzione di carta e persino la realizzazione di ostacoli per i concorsi ippici.

Insomma, al giorno d’oggi l’albero di Natale è un oggetto di design (come sostengo fin dal principio): la diffusione di questa sua usanza è diventata massiccia e capillare.

In altre parole, anche la festa del Natale, come tutto il resto, non è sfuggita al crescente consumismo. Molte tradizioni natalizie sono ormai quasi sparite. Quale bambino recita la poesia natalizia? Quale famiglia canta in coro acccanto al pianoforte, le canzoni del Natale? Quanti bambini scrivono ancora la loro letterina a Babbo Natale, elencando i regali desiderati? Quante sono le masssaie che preparano in casa i dolci natalizi a base di spezie e cannella?

Insomma, senza voler cadere sul nostalgico, possiamo ammettere sinceramente che la domanda principale che chiunque si pone per Natale adesso non è più: «Come rendiamo felice il nostro prossimo?» ma piuttosto: «Quanto possiamo spendere quest’anno?».

Insomma, è proprio vero: tutto cambia e non sempre in meglio, ma la tradizione dell’albero ha resistito, anzi, ha rafforzato la sua posizione: ormai sembra proprio lui il vero simbolo di questa festività.

E l’albero, molte volte, non è più l’abete, ma un sostituto di plastica, più o meno verosimile (ringraziano le guardie forestali che protestavano da sempre – già all’epoca di Goethe – contro le devastazioni dei boschi nel mese di dicembre); le candele di cera sono diventate delle luci elettriche (ringraziano i vigili del fuoco i quali, in passato a Natale, dovevano sempre fare gli straordinari)!

…Ma rinunciare all’Albero di Natale? Questo Mai!