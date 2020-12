God Rest You Merry Gentlemen

E’ un canto di Natale tradizionale inglese. Pare risalga addirittura al XV° secolo, anche se è stato pubblicato per la prima volta in una raccolta di Inni Sacri e Canti natalizi soltanto nel 1823.

Charles Dickens e Walt Disney lo citano nel loro Christmas Carol, è il canto intonato dai cantori che bussano alla porta di Scrooge per avere la sua carità, senza fortuna.

Lo ricordiamo anche in sottofondo alle scene finali dei Tre Giorni del Condor. Il confronto, la resa dei conti tra Joseph Turner, l’analista in fuga dalla C.I.A., ed il suo ormai ex capo il vicedirettore Higgins è reso ancora più surreale dal risuonare in distanza del canto natalizio. La distanza tra il mondo reale e le sue illusioni e quello sotterraneo dei governi e dei servizi segreti con le loro manipolazioni non potrebbe essere marcata in maniera più efficace.

Ve lo proponiamo nella suggestiva versione corale del King’s College di Cambridge.

Dio vi renda felici, per quanto ve lo permette Giuseppe Conte, signore e signori.