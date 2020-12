Cosa c’è dentro quella siringa

I due vaccini a(*) di cui sappiamo di più,, hanno finora dato i risultati migliori in termini di efficacia e fra questi quello di Pfizer è stato già approvato da due diverse autorità regolatorie (in UK e in Canada) ed è in dirittura di arrivo l’autorizzazione FDA (con un voto favorevole di ieri di 17 a 4 dei membri del pannello che ha esaminato i dati, si veda qui https://www.businessinsider.com/live-updates-on-fda-covid… ). Tuttavia, questi vaccini sono anche i più reattogenici e quelli con maggiori difficoltà logistiche, associate alla necessità di una catena del freddo che garantisca depositi per lo stoccaggio a -80° (Pfizer) o -20°(Moderna), oltre al fatto che, una volta scongelati, questi vaccini non durano molto e devono essere somministrati subito.