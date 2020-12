Come si realizzano i sogni

«Spero che non si perda mai di vista una cosa: che tutto, qui, è cominciato da un topo», diceva Walt Disney nel 1954, dopo aver fondato e costruito il suo primo parco a tema, Disneyland.

Ed ecco a voi, cari lettori, il nome di un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni, perché famoso in tutto il mondo. Walt Disney è un marchio imprenditoriale di standing mondiale: un nome conosciuto da chiunque.

E Walter Elias Disney è stato veramente un grandioso ed abile imprenditore, un intraprendente produttore cinematografico, un fantastico artista, un geniale disegnatore, un animatore creativo, un doppiatore professionista, insomma : un cineasta completo.

Nato a Chicago, nell’Illinois, il 5 dicembre del 1901 da famiglia di lontane origini irlandesi, Walter sognava di realizzare film già quando, da ragazzo, distribuiva giornali insieme al padre e al fratello Roy. Dopo i primi scarsi risultati, trovò la svolta alla fine degli anni Venti, quando insieme al disegnatore Ub Iwerks trasformò Oswald il Coniglio Fortunato in Mickey Mouse (Topolino, nella versione italiana), il più popolare dei suoi personaggi.

Il successo di Walt ( così come pretendeva di essere chiamato dai suoi collaboratori) e di tutto il suo mondo, che adesso è diventato un impero, nacque così.

Ad oggi, la Walt Disney Company è il più grande conglomerato economico, almeno in termini di ricavi, di tutto il mondo. Copre un vastissimo raggio di attività e, soprattutto, è un brand, o meglio, è Il Brand.

Topolino, con tutti i suoi nomi per ogni paese, è conosciuto da chiunque.

Ma, a dispetto di quanto volesse dire il suo fondatore, la grandezza della Walt Disney Company, non è nata soltanto da un topo!

All’origine del grande ed inimitabile successo, c’è stata l’ambizione, la vena artistica, alcuni momenti fortunati e la tenacia di non mollare neppure di fronte a fallimenti piuttosto gravi, come accadde nel 1923, con la sua Laugh-O-Gram, il primo vero tentativo imprenditoriale di Disney, a Kansas City: infatti, in quel caso i ricavi furono insufficienti, troppo pochi per pagare i disegnatori e Walt dovette addirittura chiudere e ritentare di giocarsi le carte più tardi, a Hollywood, insieme al fratello e ad un capitale iniziale regalato loro dai genitori, che per fare questo dovettero accendere un mutuo.

Walt Disney, da disegnatore figlio di un cercatore d’oro, ha saputo inventare uno dei simboli degli States del ’900, e poi di tutto il mondo. Non si è trattato semplicemente di «far sognare i bambini»: il mondo dell’animazione, da quando c’è stato Disney, non è stato più lo stesso. Perché lui ha avuto il coraggio per tentare vere e proprie imprese ed inoltre, ha avuto l’abilità di trarne i frutti, in termini monetari.

La grande sfida imprenditoriale di Walt Disney è stata, su tutte, quella di produrre il primo lungometraggio interamente animato.

Fino ad allora era diffusa la convinzione che un cortometraggio di animazione potesse solo far ridere la gente, ma l’obiettivo sempre perseguito da Disney fu quello di commuovere il pubblico, smuovendone le più profonde emozioni e suscitandone il massimo interesse ed appeal: dunque, il conseguimento di una simile finalità doveva necessariamente passare attraverso un lungometraggio di animazione, ossia da un vero e proprio film animato.

Per far ciò, Disney si convinse che era necessario conferire un livello elevato di realismo alle sue produzioni; per tal ragione, ad esempio, favorì l’ingresso nei suoi studi di taluni esemplari di animali, al solo fine di consentire ai suoi animatori di studiarne attentamente dal vivo i relativi movimenti per poi riprodurli con altrettanto realismo nei suoi film.

Ma, in tutto questo, quale storia poteva essere meritevole di valere la produzione del primo film d’animazione? La scelta cadde sulla fiaba popolare scritta dai fratelli Grimm: Biancaneve e i sette nani.

L’avvio dei lavori avvenne nel 1935: non poche furono le difficoltà incontrate per il reperimento delle risorse finanziarie, ma la caparbietà di Disney fu più forte di ogni altra avversità.

Il 21 dicembre 1937 al Carthay Circle Theater di Hollywood venne proiettata la prima di Biancaneve e i Sette Nani e fu un successo senza precedenti: tra lo stupore generale e l’ammirazione del pubblico, Disney dimostrò al mondo intero di aver realizzato il suo sogno e, soprattutto, dette prova di cosa era capace. Era il 1938 ed il film ottenne il maggiore incasso dell’anno.

Arrivò quindi l’ora dei riconoscimenti ufficiali. Nel 1939 Disney ricevette il premio Oscar alla carriera, che gli fu direttamente consegnato dalla celebre attrice Shirley Temple, il primo di molti a seguire!

Pioniere nell’utilizzo del sonoro e del Technicolor, dal 1937 al 1954 Walt ha fatto la storia del film d’animazione, regalandoci la visione di una serie di opere immortali: nel 1940, fu la volta di Pinocchio e di Fantasia (i quali però non ottennero gli incassi sperati); nell’ottobre del 1941 seguì la produzione di Dumbo, che ebbe invece un maggior successo: nell’aprile 1942 venne alla luce Bambi.

Tra gli altri Classici Disney ricordiamo: Cenerentola (1950), L’Isola del Tesoro (1950), Alice nel Paese delle Meraviglie (1951), Peter Pan (1953), Lilli e il Vagabondo (1955), La Bella Addormentata nel Bosco (1959), La carica dei Cento e Uno (1961) e La spada nella Roccia (1963).

Il 28 ottobre 1964 è poi l’anno d’oro, con l’uscita di Mary Poppins, che conquisterà ben 5 Premi Oscar.

Un altro dei tanti grandi sogni di Disney fu quello di creare un luogo, in cui i bambini potessero giocare al sicuro in ambienti incantati e nei quali i genitori avessero la possibilità di godersi del sano relax e di tornare essi stessi ad essere degli innocenti bambini, mossi dallo spirito del divertimento e dell’immaginazione.

Da questo desiderio, Walt partorì l’idea del primo Parco tematico Disney. La località scelta per la realizzazione di Disneyland fu Anaheim, su una superficie sino ad allora deputata alla coltivazione di aranceti.

Nel corso dei lavori, Walter fu quasi sempre presente ad Anaheim, anche per vagliare sulla corretta esecuzione nei minimi particolari delle attività di edificazione del suo parco; egli fu, infatti, l’artefice di ogni scelta. Per completare i lavori in tempo, molti operai edili lavorarono anche per 16 ore al giorno. Persino, Walt aiutò i pittori dipingendo il pannello espositivo di Ventimila leghe sotto i mari.

E anche questo sogno si materializzò a partire dalle ore 14:00 del 17 luglio 1955, quando venne aperto il primo parco Disneyland.

La cerimonia fu trasmessa in una diretta televisiva condotta da Ronald Reagan (che in futuro, come a tutti è noto, verrà eletto alla carica di Presidente degli Stati Uniti d’America). L’inaugurazione fu, secondo le cronache del tempo, un evento speciale e ben riuscito.

Come spesso accade, un personaggio così noto e iconico non può avere sempre vissuto sotto la luce dei riflettori del successo, senza attirarsi qualche critica; anche Walt Disney non ne fu esente e la sua immagine pubblica, quanto quella privata, furono nel tempo offuscate dal cono d’ombra di varie accuse mossegli contro, insinuando che egli fosse un razzista e coltivasse idee antisemite.

Ma noi, in questo articolo, preferiamo non parlare di tutto questo e, senza polemiche, vorremmo limitarci a ricordarlo nel giorno del suo compleanno, per tutto quello che di bello e fantastico ci ha donato, grazie alla sua immensa fantasia e la sua persistente tenacia.

La biografia di Walt Disney richiederebbe la stesura di un volume di enciclopediche dimensioni, ma la finalità di questo articolo consiste esclusivamente nel ripercorrere, quelle che a nostro avviso, furono le principali tappe della sua vita privata, artistica ed imprenditoriale.

Walter Elias Disney ha indubbiamente sbalordito l’universo con la potenza impressionante delle sue idee creative e. soventemente, tali idee hanno generato grandi capolavori d’animazione o fiorenti e durature attività economiche d’impresa.

Disney può esser definito – senza timore di smentita – un eroe, il cui superpotere altro non fu che l’abilità di concretizzare le fantasie di ciascun fanciullo o meglio di dar vita ai sogni del bambino che persiste a vivere in ogni adulto. Tale superpotere è fortunatamente oggigiorno ancora visibile e tangibile nelle sue creature.

Purtroppo, colpito a soli 65 anni da una grave malattia, Walt Disney morì il 15 dicembre 1966.

Ronald Reagan così commentò la triste e dolorosa notizia: «Da oggi il mondo è più povero».

E noi condividiamo questa sua opinione: grazie di cuore, Walter, per averci fatto commuovere, sorridere e soprattutto…sognare!