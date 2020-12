Avvento 4 – Giorno 11

Bisognerebbe andare a ricercare tutti gli oroscopi di inizio anno di questo 2020, ma crediamo che ormai gli autori li abbiano ritirati tutti dal web così come dagli archivi cartacei. Se c’è stato un anno maledetto nell’era contemporanea, è questo. D’accordo, era bisestile. Ma chi si poteva immaginare fino a questo punto?

Il mostro più orrendo del 2020 è il 2020. Il conto dei danni e delle vittime lo chiuderemo al 31 di questo mese, ma già fin d’oggi un posto nel Calendario questo annus horribilis se lo merita di diritto.

Abbiamo tutti qualcuno da compiangere, tra i parenti, gli amici, i conoscenti, i conosciuti. Qualcuno che non ce l’ha fatta, e se magari questa annata infernale si fosse contenuta nei limiti delle solite disgrazie, magari sarebbe ancora qui. Non diamo tutta la colpa al Covid. Magari era destino che prima o poi la Natura ci presentasse il conto, in qualche forma. O qualche imbecille tra le centinaia di milioni che calpestano questo disgraziato pianeta si lasciasse scappare di mano qualcosa.

Il 2020 si è portato via un bel po’ delle nostre vite. E nell’attesa di capire quanto di esse resterà da portarsi via da parte dei prossimi anni, ecco qui l’appello di quei personaggi che in qualche modo alle nostre vite hanno dato un senso. Un senso che, come tanti altri, adesso stentiamo a ritrovare nei giorni che ci aspettano.

Giampaolo Pansa, giornalista (12 gennaio)

Pietro Anastasi, calciatore (17 gennaio)

Narciso Parigi, cantante (25 gennaio)

Kobe Bryant, cestista (26 gennaio)

Robbie Rensenbrink, calciatore (26 gennaio)

Mary Higgins Clark, scrittrice (31 gennaio)

Kirk Douglas, attore (6 febbraio)

Flavio Bucci, attore (18 febbraio)

Clive Cussler, scrittore (24 febbraio)

Max Von Sidow, attore (9 marzo)

Kenny Rogers, cantante (21 marzo)

Gianni Mura, giornalista (21 marzo)

Lucia Bosè, attrice ( 23 marzo)

Alessandro Rialti, giornalista (5 aprile)

Patricia Millardet, attrice (14 aprile)

Franco Lauro, giornalista (14 aprile)

Brian Dennehy, attore (16 aprile)

Luis Sepulveda, scrittore (16 aprile)

Sergio Fantoni, attore (18 aprile)

Stirling Moss, pilota (2 maggio)

Little Richard, cantante (9 maggio)

Ezio Bosso, direttore d’orchestra (15 maggio 2020)

Gigi Simoni, allenatore (22 maggio)

Roberto Gervaso, storico (2 giugno)

Ian Holm, attore (19 giugno)

Carlos Ruiz Zafòn, scrittore(19 giugno)

Mario Corso, calciatore (20 giugno)

Joel schumacher, regista (22 giugno)

Pierino Prati, calciatore (23 giugno)

Ennio Morricone, compositore (6 luglio)

Olivia de Havilland, attrice (25 luglio)

Gianrico Tedeschi, attore (27 luglio)

Alan Parker, regista (31 luglio)

Sergio Zavoli, giornalista (4 agosto)

Franca Valeri, attrice (9 agosto del 2020)

Cesare Romiti, manager (18 agosto)

Sandro Mazzinghi, pugile (22 agosto)

Philippe Daverio, critico d’arte (2 settembre)

Juliette Grèco, cantante (23 settembre)

Eddie Van Halen, chitarrista (6 ottobre)

Gianfranco de Laurentiis, giornalista (14 ottobre)

Alfredo Cerruti, cantante (18 ottobre)

Sean Connery, attore (31 ottobre)

Gigi Proietti, attore (2 novembre)

Stefano D’Orazio, batterista (6 novembre)

Diego Armando Maradona, calciatore (25 novembre)

Paolo Rossi, calciatore (10 dicembre)

Ed altri che per ragioni di spazio non posso aggiungere.

In loving memory