Ascolta il tuo cuore

E’ gia trascorso un anno da quando lei, la cantante e pianista, voce dei Roxette, Marie Fredriksson, è morta lunedì 9 dicembre 2019 , all’età di 61 anni.

Il solito brutto male, quello che in molti dichiarano essere la malattia del secolo, si è portato via anche lei, una delle cantanti più amate del panorama musicale.

La sua è stata una lunga e dura battaglia, condotta sempre a testa alta.

Da 17 anni Marie combatteva con un tumore al cervello e proprio nel 2002 aveva rilasciato una intervista nella quale aveva raccontato tutto ai suoi fan. I medici, ai tempi, le diedero solo un anno di vita ma Marie non si è mai arresa, tornando a cantare e pubblicando il suo ultimo album addirittura un anno fa, nel 2018. E proprio il suo album da solista edito nel 2004, The Change (Il cambiamento), era stato ispirato alla sua dolorosa esperienza trascorsa in ospedale, affrontando lunghi anni di cure, paure e speranze.

Nata a Össjö, una piccola città nel comune di Ängelholm nella contea di Skåne, in Svezia, il 30 maggio 1958, Fredriksson ha avuto una lunga carriera da cantante solista prima e dopo la nascita dei Roxette. Il suo album di debutto, Het Vind, venne pubblicato nel 1984, mentre il gruppo si compose nel 1986 e fece la prima apparizione pubblica nel tour svedese Rock Runt Riket del 1987.

In Italia, il duo raggiunse un enorme successo, particolarmente sul finire degli anni Ottanta: i loro brani più celebri, The Look e Joyride, occupavano costantemente i canali radiofonici: ma è con il brano It Must Have Been Love che raggiunsero l’apice del successo, scalando le vette delle classifiche internazionali: una splendida ballad forse un po’ strappalacrime ma decisamente d’effetto, che fu inserita nella colonna sonora di Pretty Woman quale tappeto musicale nella scena dell’addio tra Julia Roberts e Richard Gere.

I loro grandi successi li ricordiamo tutti da Listen to Your Heart, arrivando sino a Sleeping in my car.

Una grande eredità, un patrimonio musicale per le generazioni future che avranno sicuramente modo di ascoltare ancora queste canzoni, colonne sonore della vita di moltissimi di noi.

Dopo il primo album del 1986, Pearls of Passion, la casa editrice Emi intravide nel duo il potenziale per sfondare oltre i confini nazionali. D’altronde, Marie e Per non avevano mai ambito a essere nient’altro se non una band «capace di creare melodie orecchiabili». E cosi, soltanto due anni dopo, accantonata da una parte la lingua natìa in favore dell’inglese, i due pubblicarono l’album Look Sharp!, il disco che rimane la pietra miliare pop dei Roxette, l’album che include singoli quali The Look e Listen to Your Heart e che li porterà ad avere successo – traguardo raggiunto prima solo dagli Abba – fino negli Stati Uniti e a diventare, in una manciata di anni, una tra le band più quotate nel Nord Europa, con qualcosa come 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Saputo del tumore, Marie si ritirò a tempo indeterminato, circondata dai familiari ed i Roxette rimasero in silenzio per anni, per darle modo di curarsi.

Il duo svedese ha pubblicato complessivamente nel corso degli anni, ben dieci lavori discografici, l’ultimo dei quali è stato Good Karma, famoso per il singolo che ne è stato estratto dal titolo It just happens (Succede e basta), non certo scelto per caso.

Peter Gessle, suo compagno in musica, ha commentato la sua scomparsa con parole emotivamente molto intense: «Il tempo scorre in fretta. Non è passato molto da quando trascorrevamo giorni e notti nel mio microscopico appartamento condividendo sogni impossibili. È stato un onore aver incontrato il tuo talento e la tua generosità. Le cose non saranno mai più come prima».

A noi, pubblico affezionato, non resta che condividere con profondo rammarico, la sua ultima affermazione: è vero, il mondo della musica ha perso con Marie Fredriksson un grande talento, una grande voce, una gran donna. Le cose non saranno mai più come prima.