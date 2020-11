La più bella scimmia del pianeta Terra

Non era un tipo come Grace Kelly, di cui ricorre sempre oggi la nascita. Forse un po’ più ordinary, ma era molto graziosa anche lei. E sicuramente non si sarebbe mai immaginata di passare alla storia del cinema truccata da scimmia.

Dopo aver conteso nel 1951 la scena a Marlon Brando e Vivien Leigh nella trasposizione cinematografica del dramma di Tennessee Williams Un tram che si chiama desiderio, Kim Hunter incontrò il ruolo che l’avrebbe resa leggendaria nel 1968. Annus mirabilis in cui tutto sembrava cambiare, anche nel cinema.

Fu l’anno in cui i visionari predissero un mondo più simile alla fantascienza, ma la fantascienza stessa sembrò prendere per prima coscienza della possibilità che non tutto sarebbe andato necessariamente per il verso giusto. Quell’anno uscì sugli schermi il Pianeta delle Scimmie, tratto da Franklin J. Schaffner dal romanzo di Pierre Boulle, con il volto di Charlton Heston a impersonificare lo sgomento della razza umana di fronte al proprio destino, al momento di rendersi conto di non essere l’unica specie intelligente sulla Terra, o almeno non quella più intelligente.

Quell’anno, Kim Hunter diventò la dottoressa Zira, scimmia intelligente, creatura capace di mantenere grazia e carisma anche facendo il salto di specie. E quel tenero bacio depositato dalla dottoressa scimmia sul volto dell’astronauta umano Charlton Heston resta a tutt’oggi come una delle cose più cariche di dolcezza e di significato mai mostrateci dal cinema nella sua lunga storia.