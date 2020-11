Giochiamo a Monopoli?

Fare affari acquistando e vendendo proprietà, sperando in una fortunata pesca tra Probabilità e Imprevisti e soprattutto augurarsi di non finire mai in quell’ angolo del tabellone dove sta scritto In Prigione!

Un gioco, ma in pratica l’intenzione di voler realizzare a tutti gli effetti un monopolio finanziario: questo è lo scopo del Monopoly (in italiano, ma fino al 2009, Monopoli), il gioco da tavola tra i più popolari di sempre.

La prima versione venne lanciata dalla casa editrice statunitense Parker Brothers, nel novembre del 1935.

Non molti sanno però che le origini di questo gioco in realtà sono di molto antecedenti: dobbiamo infatti risalire ai primi del Novecento (nella precisione al 1903) e ad un gioco The Landlord’s Game, ideato da una gentildonna quacchera di nome Elizabeth McGee: in breve tempo esso si diffuse in tutti gli USA, frastagliandosi in molte e diverse versioni.

Merita per questo un certo merito la figura del signor Charles Darrow, un ex venditore di riscaldatori domestici duramente colpito dalla crisi del ’29, il quale riuscendo a mettere ordine tra le varie versioni circolanti, diede al gioco una sistemazione definitiva.

Quindi si rivolse alla Parker Brothers per farsi fare un finanziamento ma la società – al tempo davvero poco lungimirante, commercialmente parlando – rifiutò la sua proposta.

Darrow però non si scoraggiò e nel 1934 decise di produrlo in proprio, andando incontro a un immediato successo di vendite.

E sapete che cosa accadde a quel punto? Ebbene, la PB ci ripensò e l’anno seguente lo lanciò nei negozi con il nuovo nome di Monopoly.

Il gioco, lo sanno ormai sia i grandi che i piccini, si ispira al concetto economico di monopolio, ovvero il dominio del mercato da parte di un singolo venditore.

La sua fama è divenuta mondiale: pensate che è stato concesso in licenza in più di centotré Paesi ed è stato stampato in oltre trentasette lingue diverse. I giocatori spostano a turno sul tabellone di gioco la propria pedina secondo il risultato del tiro di due dadi, acquistando proprietà terriere, sviluppandole, costruendoci sopra case ed alberghi ed incassando le rendite dai giocatori la cui pedina si ferma su una propria casella. Lo scopo è restare l’ultimo giocatore in gioco, mandando in fallimento tutti gli altri.

Il 7 ottobre scorso, il noto influencer Runnymaker ha decretato, tramite sondaggio, Monopoly come il miglior gioco da tavola della storia.

Il Monopoli è stato venduto in oltre 270 milioni di esemplari nel mondo, e secondo l’Hasbro, dalla sua prima edizione hanno giocato con il famoso gioco da tavolo circa 750 milioni di persone, me inclusa! Perché sapete: ….io adoro giocare a Monopoly!

Percio adesso basta parlare e cominciamo a giocare: a chi tocca tirare i dadi?