Fiorentina, te c’hanno mai mannato a quer paese?

Nella capitale che si appresta a perdere e piangere uno dei suoi figli prediletti, il romanista Gigi Proietti, scende in campo una Fiorentina che prima ancora del fischio d’inizio ha già perso tutto quello che c’era da perdere, e si ritrova senza nemmeno gli occhi per piangere.

Rocco Commisso non è Horatio Nelson, ma la sua decisione di rientrare in America in questo momento sa tanto di ammiraglio che abbandona la nave addirittura prima che cominci ad affondare. Il patron è dato – da chi è addentro alle segrete cose viola – per estremamente infastidito, scoraggiato, disgustato a proposito di questa sua avventura fiorentina che non ha ancora neanche diciotto mesi di anzianità.

In compenso, ultimamente è sembrato molto anziano lui, e di quelli che non imparano con l’età. La sua partenza è avvenuta al termine di una serie di esternazioni al limite dell’offensivo per la città e la tifoseria. Chicca finale è stata l’additare al pubblico ludibrio gli opinionisti, che a suo dire sarebbero il male della Fiorentina.

Non è mai troppo tardi, dice qualcuno citando il maestro Manzi a proposito di questa suddetta partenza. Ma la battuta che circola più fiorentinamente velenosa sul web è questa: Commisso è stato l’ultimo dispetto fatto a Firenze da Della Valle.

Esagerati? Forse, come è stata sicuramente un’esagerazione chiudere la bocca a tifosi che aspettano da cinquant’anni una proprietà che vinca qualcosa, o agli opinionisti ai quali la luna di miele tra la proprietà Commisso e certa tifoseria ha cominciato ad andare stretta da tempo.

Di esagerato nella formazione viola che scende in campo all’Olimpico, invece, non c’é niente. Qui a Roma, su entrambe le sponde, ne abbiamo sempre buscate anche quando schieravamo gente come Batistuta e Toni, figurarsi adesso che siamo aggrappati agli ultimi scampoli di carriera (e di motivazioni) di Frank Ribery ed agli estri di un Castrovilli che vedremmo bene come protagonista del remake del Deserto dei Tartari. Dove il deserto è il centrocampo della sua squadra, ed i tartari sono gli avversari che vi affondano come scimitarre nel burro.

Beppe Iachini arrivava all’Olimpico forte di un soffertissimo 3-2 all’Udinese che gli era valso almeno la riconferma per un’altra settimana, anzi facciamo due. Tanto che a Roma finiva male lo sapevano tutti, a prescindere dai demeriti di un allenatore che non è stato certo preso e poi confermato per riportare il calcio spettacolo in riva all’Arno.

In riva al Tevere, la Fiorentina dura dieci minuti esatti, quelli sufficienti a Castrovilli per sfiorare il palo ed a Callejon di arrivare in ritardo su un assist dello stesso Castrovilli che taglia tutta l’area giallorossa fino a che Spinazzola non libera alla disperata.

Gol mangiato, gol subito, sì, è la regola. Ma gol a bischero come quello preso su rinvio di Mirante al 12’ e addomesticato da Spinazzola in mezzo a tutta la difesa fiorentina manco fosse Roberto Baggio, ne abbiamo visti pochi anche da ragazzi, quando si giocava a porticine a bordo strada.

Su quella figura da dopolavoristi che vale il vantaggio romanista, i viola escono dal campo. Ci rientra solanto Martinez Quarta, che all’88’ si fa buttare direttamente fuori per un fallaccio su Dzeko, evidentemente frustrato dopo averlo inseguito da lontano per tutta la partita. Le perplessità sull’inserimento nel calcio italiano della giovane promessa argentina erano fin troppo ovvie, il primo dazio è stato pagato subito.

Nel frattempo, un altro incontenibile per i difensori gigliati, Pedro, ha raddoppiato a porta vuota al termine di una azione in cui i giocatori viola fungevano da birilli disposti a terra per l’esame della patente A. Ed alla fine al calciatore spagnolo scappa anche un marameo che sa tanto di beffa immeritata ma forse inevitabile per una tifoseria che non si faceva grosse illusioni vedendo partire il pullman della propria squadra, ma che pensava che almeno Iachini fosse in grado di evitare figuracce come queste, mettendo in campo una squadra brutta ma almeno ben coperta.

Brutta è stata brutta, la Fiorentina. E la panchina di Iachni a questo punto ha il senso che ha. Praticamente di evitare al proprietario di pagare il terzo allenatore in contemporanea. Il circo viola è destinato a rimanere desolatamente itinerante, portando in giro per il campionato italiano figuracce e prestazioni deprimenti fino a che – come già l’anno scorso – magari non interverrà misericordioso il Covid a mandare tutti sotto le docce e poi a casa. Oppure fino a che i risultati sommeranno un punteggio di classifica tale da spalancare sotto Firenze quel baratro che ormai sembra diventato parte integrante del landscape fiorentino, al pari della Cupola e del Campanile.

Si continua così, di sicuro queste sono le consegne lasciate dal boss al fedele Barone ed al demotivato ma stipendiato Pradé. Sotto con il Parma, che ieri tanto per presentarsi ha fermato l’Inter dopo averla messa sotto a San Siro.

Chissà quale sarà il prossimo dispetto fatto alla povera Firenze dall’ultimo dispetto lasciatole a sua volta da Della Valle?