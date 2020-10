L’Asse RoBerTo

25 ottobre 1936, a Berlino viene stipulato tra il ministro degli Esteri italiano Galeazzo Ciano e il suo omologo tedesco Konstantin von Neurath il Patto d’Acciaio tra l’Italia fascista e la Germania nazista.

In un discorso tenuto a Milano il successivo 1° novembre, Mussolini definirà l’intesa raggiunta come Asse Roma-Berlino, termine con il quale sarà indicata da allora in avanti.

Il 27 settembre 1940, a seconda guerra mondiale già iniziata, al Patto si unirà ufficialmente il Giappone. Da quel momento il Patto si chiamerà Tripartito. L’Asse diverrà Roma-Berlino-Tokyo.

Il Ro-Ber-To del film Il Federale, di Luciano Salce e con Ugo Tognazzi protagonista.