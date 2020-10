La penultima spiaggia

Era l’ultima spiaggia per Beppe Iachini. Fosse andata male anche ieri contro l’Udinese, le rassicurazioni del patron Commisso si sarebbero dissolte come neve al sole. Volente o nolente, la Fiorentina avrebbe dovuto ingaggiare il terzo allenatore di stagione scegliendo tra i liberi ed i disponibili. Incassato il ni di Sarri, la scelta si sarebbe ridotta onestamente a poco.

Ma la più classica dell Fiorentine formato Iachini ha vinto, e la spiaggia per il tecnico è tornata ad essere la penultima. Il totoallenatore viola conoscerà almeno una settimana di pausa. A Firenze si tornerà a discutere di qualcos’altro. Qualcos’altro lo troviamo sicuramente.

Il formato Iachini, tutti dietro e ripartenza, tre occasioni create e tre sfruttate (per fortuna), e poi tanta difesa e tanta sofferenza quando nei minuti finali rimane in campo quasi soltanto una squadra sola, l’altra….. L’orribile kharma della Fiorentina è questo, e pare destinato a continuare ancora un po’.

Fuori Ribery per infortunio, il mister dalla panchina che traballa si affida agli ultimi piedi buoni rimastigli, quelli di Castrovilli. Gaetano sembra stare ritornando quello della scorsa stagione. Sul primo gol è fortunato, la palla gli carambola sul portiere avversario e finisce dove deve finire, dentro. Di fattura assai più pregevole l’assist per il raddoppio di Milenkovic (pensiamoci bene prima di lasciarlo andare via, perché la sua è una capoccia che davanti e dietro la Fiorentina sostituirebbe con fatica).

Così come non è scontato che Martinez Quarta possa fin da subito essere effettivo come il connazionale Pezzella, di cui prende il posto a seguito del risentimento che mette fuori causa il capitano. La fascia passa a Caceres, un altro che deve decisamente ritrovarsi. La difesa dei singoli che non fanno reparto soffre da matti per tutto il secondo tempo. Prende un primo gol in fotocopia a quello segnato da Milenkovic, Okaka non ha accanto nemmeno l’ombra di un difensore. L’italo-nigeriano si ritrova solo anche al quarto d’ora della ripresa. Punizione di De Paul e inzuccata di Okaka da pochi metri che Dragowski devia di puro istinto.

Alla Fiorentina i campanelli d’allarme non servono a scongiurare i gol avversari, ma soltanto a preavvisare che li prenderà. All’85 ancora di testa Okaka lascia sul posto Caceres e Milenkovic e mette dentro il gol che accorcia ancora le distanze. In precedenza Castrovilli aveva segnato il suo secondo, un gol di fattura pregevolissima, ad effetto dal limite dell’area. Quello che alla fine ha salvato la giornata.

Finisce dunque 3-2 dopo l’immancabile arrembaggio finale udinese. E tu non sai neanche se essere contento o meno. Umanamente, dispiace che Beppe paghi anche per colpe non sue. Sportivamente, vedere la Fiorentina giocare così è come affrontare un altro lockdown. Le scatole sono già piene in avvio.

Commisso fa festa al secondo gol di Castrovilli. Che sia perché ha risparmiato il terzo stipendio in contemporanea ad un allenatore? Di sicuro, se la sua squadra gioca così, ce lo dovrà pagare a noi lo stipendio. Per guardarla.