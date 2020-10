Il suo nome?

Questa storia per la verità era cominciata nel gennaio 1952, quando il suo ideatore, un ex agente segreto di Sua Maestà britannica in precoce pensionamento, aveva iniziato a scriverla nel suo buen retiro giamaicano che avrebbe preso il nome di uno dei suoi maggiori successi letterari: GoldenEye.

Quei successi erano dovuti principalmente al protagonista azzeccatissimo delle avventure da lui narrate, colui che sarebbe diventato l’agente segreto più famoso di tutti i tempi e luoghi, James Bond matricola 007. Dove lo 007 sta per indicare la speciale prerogativa concessa agli agenti segreti d’èlite del MI6 , il servizio segreto inglese: la licenza di uccidere.

Quando il cinema si impossessò di questa storia, come era inevitabile, erano passati dieci anni da quell’esordio letterario. Il compleanno di 007 si celebra dunque il 5 ottobre, a decorrere da quel 1962 in cui uscì Doctor No, il primo film ad interpretare il quale fu scelto per vari motivi un attore scozzese allora sconosciuto, che da allora in poi sconosciuto non sarebbe stato più. Licenza di uccidere fu appunto il titolo italiano di quel primo film, ambientato in Giamaica dove Bond deve recarsi a fare la conoscenza con la sua Nemesi, la Spectre. Il primo libro di Fleming l’aveva visto esordire con le carte in mano nel Casino Royale, ma i diritti cinematografici di quella storia erano già stati venduti, ed i produttori Saltzman e Broccoli dovettero ripiegare sul libro n. 2. In compenso, Bond/Connery esordisce anche in esso comunque con le carte in mano.

Finita l’era Connery, toccò ad un altro beniamino del pubblico britannico raccoglierne l’eredità. Roger Moore era stato il Santo e sarebbe stato Brett Sinclair, ma soprattutto sarebbe stato l’unico ad avere il coraggio ed il carisma di raccogliere il testimone, o per meglio dire la Walter PPK, dalle mani del suo predecessore.

In tempi recenti quel testimone è passato nelle mani altrettanto capaci e brillanti di Pierce Brosnan e poi in quelle di Daniel Craig, forse l’attore dal carisma e dalla recitazione più fedeli all’archetipo inventato da Fleming.

Complessivamente siamo arrivati a 25 film a partire da quel 5 ottobre 1962, compreso quel No time to die che avrebbe dovuto uscire nella primavera scorsa e che invece ha dovuto essere rimandato a causa del Coronavirus, l’unico avversario che finora 007 non è riuscito a sconfiggere.

Dopodiché Craig ha annunciato la sua intenzione di non proseguire. Barbara Broccoli, l’erede dei produttori originari, ha ventilato l’ipotesi che il nuovo James potrebbe essere addirittura una Jane…..

Il suo nome in compenso sarà sempre Bond.