Sorelle diverse

La data di oggi accomuna Loredana Bertè e Mia Martini: le sorelle Berté sono infatti venute alla luce, nello stesso giorno, il 20 settembre, a Bagnara Calabra (Reggio Calabria): Loredana, nata nel 1950, compie 69 anni mentre l’indimenticata Mimì, nata nel 1947 e scomparsa il 12 maggio 1995, ne avrebbe festeggiati 72. Nella giornata di oggi, saranno certo tantissimi gli auguri inviati alla Bertè ed i pensieri rivolti alla Martini.

La sua morte prematura, a soli 47 anni di età, non ha di fatto cancellato la bellezza della sua voce e il ricordo della sua grande carriera. Tra i suoi brani più famosi ricordiamo Almeno tu nell’universo, Minuetto e Piccolo uomo.

Anche sua sorella Loredana, da sempre considerata la Regina del Rock, ha nel repertorio molte canzoni di successo: Dedicato, Sei bellissima, In alto mare e Non sono una signora.

In questo giorno la nostra redazione vorrebbe rendere loro omaggio, ricordando un l’esibizione storica datata 1993: sul palco del Teatro Ariston , a Sanremo, le due sorelle si impegnarono insieme a cantare un brano scritto dalla stessa Bertè, che si classificò quattordicesimo, un brano che parla di coloro che si sentono diversi, emarginati da una società maliziosa, in una sfida per sopravvivere all’opportunismo : Stiamo come stiamo

Auguri Mia, auguri Loredana, sorelle complesse, separate dalla morte, diverse come il giorno e la notte: per tutto questo, amate e ricordate sempre.