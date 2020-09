Ma Forrest corre ancora per noi

Il padre di Forrest Gump, lo scrittore Winston Groom è morto mercoledì scorso (13 settembre 2020) all’eta di 77 anni.

Divenne famoso da un giorno all’altro, al momento in cui il regista Robert Zemickis nel 1994 trasse da un suo romanzo un film destinato a fare un enorme successo e a cambiare in parte il concetto di cinematografia degli anni Novanta.

Interpretato da Tom Hanks, Forrest Gump vinse sei oscar e incassò settecento milioni di dollari.

Una storia incredibile la sua: Forrest è uno come noi, ma vive in un mondo parallelo. Nel suo mondo tutto è possibile, persino sognare. La sua intelligenza è al limite della sufficienza, eppure è un genio. Non capisce la realtà – ovunque e comunque la viva – che sia nella vecchia Europa come negli States, ma questo lo rende un uomo libero.

E poi chissà! E se avesse finto di non capire per non doversi piegare a regole assurde che costringono tutti quanti noi a seguire fin dalla nascita un percorso obbligato?

Chi non ha sperato da ragazzo di poter diventare uno dei personaggio dei propri sogni, tipo la prima ballerina della Scala, oppure un campione olimpico della disciplina preferita, o addirittura incontrare un divo del cinema, il presidente degli Stati Uniti o un Nobel della medicina! O volendo sognare ancora più in grande, avere anche immaginato di poter parlare con ciascuno di loro alla pari, come capita al nostro Forrest Gump?

E’ proprio vero: nei sogni si possono vivere tante vite, tutte quelle che desideri, e il fatto più straordinario è che da bambino ci credi. Addirittura, ti convinci che sia possibile, confondendo la realtà con la finzione.

Vi ricordate come faceva quella frase di rito, quasi magica, con cui quando eravamo bambini cominciavamo a giocare?

«Mettiamo che io “ero” una principessa … (oppure, per voi signori, che io “ero” un guerriero! … )».

E qui sta il trucco: che ero, non che sono. Il passato al posto del presente per dare un senso compiuto a quel che è irreale. Mentre gioco, io sono una principessa, ma lo sono in un tempo sospeso, che non appartiene né al passato né tanto meno al presente.

Ma sapete, miei cari amici: nessun bambino è folle. Dunque forse tutti potrebbero diventare quel che desiderano, se qualcuno non cominciasse a dire loro di smetterla di sognare.

Il problema è che non vi è alternativa: se continui a fantasticare da adolescente, o da giovane, sarai considerato un anormale. Non importa se non lo sei, gli altri lo sospetteranno.

Per come la vedo io, quando cominci a rinunciare ai sogni, o qualcuno ti inviterà – o peggio ti costringerà – a farlo, quello è il momento in cui cominci a crescere, dunque a invecchiare e poi, inevitabilmente, a morire. Prima avevi tante vite quante riuscivi a immaginare. Dopo, sei costretto a scegliere l’unica che ti viene assegnata.

Ecco perche per me «Corri, Forrest, corri» non è soltanto il leit motiv del film, è molto di più!

E Tom Hanks corre: corre da una costa all’altra, dal Pacifico all’Atlantico, e poi torna indietro … Il segreto di Forrest è quello di non arrendersi, di non accettare i limiti. Egli dimentica il male e impara a correre.

Su Forrest Grump sono stati scritti lunghi saggi da sommi filosofi, sociologi, critici letterari e psicologi. Per lui, hanno scomodato Spinoza, Kafka e Einstein.

Ma Forrest non avrebbe mai letto quel che hanno scritto di lui e se lo avesse letto, probabilmente avrebbe fatto quella che riteneva la cosa più giusta nella vita: avrebbe ricominciato a correre.

Probabilmente, non lo avrà capito neanche il suo creatore, Winston Groom. Altrimenti non avrebbe potuto immaginare un personaggio come il folle quanto saggio, stupido quanto geniale … Forrest Grump!