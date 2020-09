B.B. Per sempre

C’è una sigla nella storia del cinema che evoca una delle donne più affascinanti e sexy di sempre, modello per generazioni di attrici. Quella sigla è B.B. e sta per Brigitte Bardot, nata a Parigi, il 28 settembre 1934.

Proprio lei, Brigitte Bardot, l’ineguagliabile B.B., l’anti-cliché.

Brigitte Bardot il capolavoro, colei che ha fatto la rivoluzione (stilistica e culturale) senza volerlo, o ancora meglio, con una leggerezza che solo quelli che la rivoluzione ce l’hanno nel sangue, possono fare.

Come sapeva essere bella Brigitte Bardot andrebbe studiato. Elegante con la sua sigaretta in mano, divertente con il suo broncio iconico, sensuale con i suoi capelli biondi e gli occhi scuri e profondi come il mare, vera con il suo sorriso apertissimo quasi sguaiato.

Inconfondibile con il suo stile che ancora oggi detta tendenza, influenzando le mode molto più di qualsiasi influencer. Languida ma mai svenevole, convinta ma non spaccona, insomma una vera famme fatale.

Per decretarne il successo e divenire un sex symbol le bastò un solo film. Fu durante la sua prima audizione infatti che Brigitte Bardot, appena 15enne, incontrerà il regista Roger Vadim con cui, poco più che maggiorenne, si sposerà nel 1952.

Dopo avere recitato in pellicole come La ragazza del peccato (1958), e La verità, suo marito decide di promuoverla come attrice impegnata, per dimostrarne non soltanto la bellezza ma anche il suo talento recitativo: lavora così, nel 1956, nel film E Dio creò la donna, insieme a Jean Luis Trintignant: il successo è grandissimo e trasforma la Bardot in una celebrità mondiale.

Per la nostra attrice bellissima e passionale, seguiranno molti altri film e soprattutto molte altre storie d’amore, tra tradimenti e innamoramenti fugaci; una vita quella di Brigitte Bardot fatta di grandi alti e profondi, profondissimi bassi.

Infatti, anche se in età adulta conoscerà i demoni della depressione e il 28 settembre 1960 tenterà il suicidio, per la seconda volta nella sua vita.

Sarà la sua grande passione per gli animali, a dare una seconda chance a Brigitte. Ma soprattutto saranno i suoi fan a perdonarle tutto, persino gli scivoloni, gli scandali e le accuse di incitamento all’odio raziale.

Appena prima del suo quarantesimo compleanno, nel 1974, l’attrice annuncerà il suo ritiro dalle scene.

Con più di cinquanta pellicole alle spalle, dopo e aver pubblicato diversi dischi (in particolare con Serge Gainsbourg), sceglierà infatti di dedicarsi alla salvaguardia dei diritti degli animali.

Nel 1986 creerà la Fondazione Brigitte Bardot per il Benessere e la Protezione degli Animali, divenendo una tra le attiviste più impegnate nella difesa dei diritti degli animali.

Brigitte Bardot, oggi 85 anni, rimane l’attrice simbolo di uno stile francese intramontabile, una donna controversa e un personaggio camaleontico.

In due parole: B.B…. Per sempre!