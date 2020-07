Se questo è calcio

Viene quasi da rimpiangere l’algoritmo che qualcuno aveva proposto di usare per determinare la classifica finale di questo campionato. Più brutto di questo calcio giocato a fine lockdown non avrebbe potuto essere a vedersi.

All’andata ci aveva pensato il Cagliari a dare spettacolo, assestando cinque sonori ceffoni sul viso di questa Fiorentina con cui Commisso pensava di affrontare almeno dignitosamente la sua prima stagione italiana. A salvare l’onore ci aveva pensato Vlahovic, allora unica nota positiva di una banda altrimenti sbandata, con i suoi gol dei quali il secondo di pregevolissima fattura.

Sono passati molti mesi, una pandemia e tutto quello che sappiamo. Anziché stendere un velo pietoso e provvidenziale su certo nostro calcio, la F.I.G.C. ha accontentato Sky ordinando la ripresa delle ostilità. Vuoi perché si gioca a porte chiuse, vuoi perché si gioca male, lo spettacolo è di quelli che farebbe venir voglia di dedicarsi ad altre attività.

Il Cagliari non è più esplosivo come all’andata, ma almeno la sua consistenza e la sua latente pericolosità l’ha mantenuta. Quando parte in break Naingollan ti mette sempre una certa apprensione, e nella soporifera difesa viola gente come Birsa, Joao Pedro e l’ex Simeone (che avrebbe voglia di spaccare la partita e per pochissimo, questione di Var e centimetri, non ci riesce) affondano come lame di coltello nel burro.

La Fiorentina? Nel primo tempo è solo Ribery, che sembra aver superato brillantemente il trauma del furto subito in casa e le perplessità comprensibili che gli erano venute circa la sua scelta di vita fiorentina. Ribery potrebbe segnare un altro eurogol dei suoi, se Cragno non fosse più che attento. Su Duncan il portiere sardo non potrebbe nulla, invece, ma un palo beffardo restituisce in campo il pallone calciato dal giocatore ghanese. Due prodezze che consentono alla squadra viola di meritarsi il pareggio, anche se la partita l’ha fatta per buona parte il Cagliari.

Nella ripresa, la Fiorentina è Dragowski, che si riprende la maglia da titolare con una prestazione assoluta e per fortuna determinante. La Fiorentina è lenta, malgrado il ritmo sia ulteriormente calato, ed i sardi continuano a dare l’impressione di poter farle male con estrema facilità. Ma anche nel secondo tempo alcune prodezze individuali valgono il risultato almeno ai punti per la squadra di casa, che non vince tra le mura amiche da tempo immemorabile e non convince addirittura da ere geologiche. Ma che almeno muove la classifica e scansa per il momento ulteriori e drammatiche polemiche, nonché più o meno assurde telefonate esplorative.

E’ Kouamé ad avere l’occasione più clamorosa verso fine gara, ma anche Venuti potrebbe segnare, e manca un po’ di cattiveria sotto porta, ma d’altra parte non è il suo mestiere.

Velo pietoso, già che siamo a stendere il bucato, soprattutto su Chiesa. Non si capisce il ragazzo dove voglia andare in queste condizioni, se ancora è sua intenzione andare via. Con queste prestazioni è bene che si renda conto che in altri stadi il verde dell’erba lo vedrebbe poco. Per non deprezzarsi ulteriormente (ai danni della società), sarebbe bene che in questo frangente facesse compagnia a Castrovilli, cercando di ritrovare prima se stesso, poi un po’ di umiltà ed infine una condizione accettabile.

Il resto è noia, soltanto noia. Raramente si è visto giocare così male, commentano i tifosi sui social network. Non siamo d’accordo, si è visto anche di peggio, ma almeno si trattava di gente che l’anima ce la metteva. Raramente si è visto giocare così svogliatamente, è più giusto dire. Se perfino Simeone sembra adesso un ex mandato via con troppa precipitazione, qualcosa vorrà pur dire.

Vuol dire sicuramente che il signor Commisso, anziché smobilitare ciò che ha ereditato come perfettamente funzionante (ogni riferimento alla squadra femminile è assolutamente voluto), sarebbe bene che si dedicasse a costruire una squadra degna del nome della città che lo ospita, prima ancora che uno stadio nuovo che, se i chiari di luna devono essere questi, servirebbe soltanto ad ospitare – porte chiuse o meno – il suono del silenzio. Ogni riferimento a Simon & Garefunkel è, stavolta, casuale.