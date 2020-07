Lecce ancora amica dei viola

Non è ancora la salvezza matematica, ma insomma a questo punto per andare in serie B la Fiorentina dovrebbe perdere le prossime e se Dio vuole ultime cinque partite ed il Lecce vincerle tutte e cinque. Da quello che si è visto ieri sera nel Salento, probabile come una rimonta dell’Inter sulla Juventus.

Iachini può finalmente impostare la sua partita perfetta, giocatori ruotati (per l’ennesima volta, squadra che non vince……) ma motivati sufficientemente per chiudere la pratica Lecce (e serie A 2019-20) in soli quaranta minuti. Per un ex viola in panchina che gioisce ce n’è un altro in panchina opposta che soffre. Fabio Liverani non poteva sperare di salvarsi con il materiale tecnico di cui dispone, ieri sera i giallorossi salentini si sono fatti infilare da una Fiorentina a cui basta giocare lontano da casa ed in contropiede per sembrare la rivelazione di giornata.

In campo per i viola, a parte Terraciano che sostituisce efficientemente un Dragowski ancora alle prese con i postumi di uno stiramento, vanno quelli che hanno voglia e gamba. Eccezion fatta per la scommessa Federico Chiesa che a quanto pare, come attesta il ditino sollevato a zittire il pubblico virtuale contro il Parma, se non ha ritrovato voglia ha almeno ritrovato rabbia, e necessità di far risalire la sua quotazione di mercato.

La partita la mette lui in discesa, e la chiude Cutrone. Ciò basta a qualcuno degli addetti ai lavori per inneggiare ad una C2 (Chiesa-Cutrone) che vorrebbe sapere tanto di B&B (Baggio–Borgonovo), ma che in realtà ricorda fatalmente un periodo della storia viola a cui i suoi tifosi tornano malvolentieri con il pensiero.

Altro che C2, qui c’è da evitare una serie B che saprebbe di oltraggio alla città e di farsa indegna per una proprietà che si era annunciata come lo zio d’America finalmente sbarcato a Firenze dopo gli anni della lesina marchigiana.

Dopo l’occasione inziale capitata all’ex Babacar, è la Fiorentina a passare al 6° con Cutrone che si improvvisa assistman restituendo a Chiesa quello millimetrico avuto con il Parma e mandando l’ex beniamino di Firenze in gol. Federico, che probabilmente sognava a questo punto una estate già lontana dalle rive dell’Arno, si ritrova capocannoniere viola. E a vedere come scarica l’adrenalina dopo la marcatura, pare che non debba dispiacergli troppo.

Al 10° rigore per i viola, talmente netto da non richiedere l’intervento del Var, ed è una novità peraltro giustificatissima almeno a rivedere le immagini al rallentatore. Gabriel stende un Ghezzal imbeccato da par suo da Ribery, sul dischetto va lo specialista Pulgar che sbaglia – crediamo – il primo rigore della sua carriera. La Fiorentina non chiude la partita, e del resto non se lo meriterebbe per ciò che ha fatto nella stagione, giusto che soffra ancora un po’.

Sofferenza peraltro relativa, per quasi mezz’ora l’episodio più eclatante della partita è praticamente il cooling break. Il Lecce non ce la fa a mettere in difficoltà la Fiorentina, che appena si sente rinfrescata sbaglia dapprima una facile incornata con Cutrone (sempre generoso e a volte troppo impetuoso) e poi calcia alla grande un calcio di punizione dal limite con Ghezzal che sorprende il portiere giallorosso Gabriel, oggi non in giornata.

Gioia viola che dura poco, perché deve tramutarsi subito in quella per il 3-0. Subito alla ripresa del gioco, si ripete l’azione del 96° contro il Parma al Franchi, ma stavolta a campo più aperto. Fede non sbaglia un assist, Patrick non sbaglia un gol, ma solo di quelli difficili.

Discorso chiuso, vi risparmiamo la cronaca del secondo tempo. Alla fine i viola incassano il gol della bandiera leccese di Shakov, ma per una volta ci risparmiamo critiche ad una difesa che oggi aveva solo da stare attenta, e lo ha fatto fino all’88°.

Finalmente arriva il cooling break anche per i tifosi viola, che possono addirittura permettersi di fare i generosi nei confronti dei cugini granata che verranno a cercare i punti salvezza a Firenze, sognando una festa comune nel segno del gemellaggio.

Buona fortuna al Torino, personalmente ci sentiamo gemellati in questa vita soltanto con questa squadra viola che ci è toccata in sorte per nascita. Che ci ha riservato tante gioie negli anni della gioventù e tante angustie negli anni della maturità. Qualcuno vada a spiegare allo zio d’America che la Fiorentina, almeno per noi, non è un investimento. E che di salvezze conquistate nello scontro diretto a Lecce ne abbiamo abbastanza.