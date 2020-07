Gemellati con la sofferenza

C’è una parte del tifo fiorentino che considera la tifoseria dell’Hellas Verona come legata da un rapporto di fratellanza, per uno di quei fenomeni tipici del nostro calcio. Ci si odia a morte con tutte le altre città, per motivi regolarmente futili. Con qualcuna no. Butei fradei, Verona è uno di questi casi, l’altro sarebbe la Torino granata, per motivi di comune e storico antagonismo verso la squadra che da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni fa incetta di scudetti.

Sono palliativi, magre consolazioni per chi altrimenti, sempre negli ultimi anni, di soddisfazioni se n’è tolte ben poche. In quelle circostanze gli unici ad essere davvero contenti dovrebbero essere i rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Veronesi e fiorentini non se le danno mai, si può risparmiare sugli straordinari degli agenti.

Per tutti coloro i quali hanno un unico gemellaggio fin dalla nascita, quello con la squadra del cuore che l’essere nati in riva all’Arno ci ha assegnato in sorte, il match con gli scaligeri è uno come tanti altri. Di questi tempi, più che altro, l’ennesima occasione per far figuracce, complicarsi la vita e la serie A, maledire il lockdown e quando è finito.

L’Hellas quest’anno va forte, vince e diverte. Tutto il contrario della Fiorentina, che gioca come un debito kharmico. I viola andrebbero in campo per onor di firma (si fa per dire), se non fosse che c’è ancora in ballo la questione salvezza. E se non fosse che c’è ancora in ballo la questione su cosa intende fare di diverso (e magari di migliore) l’attuale proprietà rispetto alla precedente. Per il momento, ci sembra che a parte il subentro nella manfrina sul nuovo stadio e l’aver disfatto la squadra delle femmine perché i maschi al confronto non si deprimessero troppo, siamo come al solito nel mondo dei sogni.

Gemellati o no, comunque, i tre punti farebbero comodo a tutti, a cominciare dai tifosi che vorrebbero tanto prendere ciò che resta del loro abbonamento pay TV (soldi anche quest’anno spesi malissimo) e farne un bell’aeroplanino, in attesa dei suddetti tempi migliori. Iachini mette in campo una formazione nuova, in certo qual modo inedita, e siccome lo fa per la terza o quarta domenica di fila, non è un buon segno. Squadra che si cambia (continuamente), non vince, si potrebbe dire rovesciando il celebre proverbio calcistico. C’è poi la legge del Franchi, abbiamo perso il conto delle giornate in cui la Fiorentina non vince in casa, da prima del coronavirus. Molto prima.

Con Khouamé e Sottil in partenza ad affiancare Ribery, si può contare almeno sulla voglia dei due quasi esordienti e sulla classe infinita del veterano per aggredire questa partita con un piglio più agonistico, se non tecnico. Per vedere finalmente qualcosa di buono.

Si vede, infatti, ma dall’altra parte. Al 18° Amrabat scavalca a palombella la difesa viola che nella circostanza pare presa dal Museo delle Cere e serve al centro della liberissima area viola Faraoni, che ha tempo di pensare, coordinarsi, avvitarsi in un gesto atletico che avrebbe ricevuto sicuramente i complimenti del povero Ardico Magnini, recentemente scomparso, ed insacca alle spalle dell’incolpevole Dragowski che con la punta delle dita almeno aveva provato ad arrivarci.

La reazione dei viola è in tutto il primo tempo una ciabattata di Khouamé che tira alto da buona posizione, ed in una sprecisa conclusione di Castrovilli che non sfrutta il solito Ribery che si tira dietro tre veronesi, liberando mezza Fiorentina.

Squadra che perde si cambia, anche se poi cambia poco. Ad inizio ripresa Chiesa rileva Sottil e Cutrone dà il cambio a Ribery. C’è un po’ più di voglia in campo, questa sì, almeno da parte del figlio di Enrico che pare oggi più grintoso (potenza delle sterline offerte dal Manchester in settimana?). C’è anche un ritorno di polemica allorché l’arbitro Chiffi nega ai viola un rigore nettissimo con le nuove regole all’11°, allorché su calcio d’angolo la palla va sul braccio di Pessina ben staccato dal corpo. Il padovano Chiffi non scontenta il Verona fischiando il penalty, ed i colleghi del Var neanche lo richiamano. Ormai funziona così.

Bisogna farcela da soli. Con Cutrone che si fotte da pochi passi una occasione clamorosa a metà ripresa, l’impresa sembra titanica. I gemelli non concedono niente, si limitano a controllare e a ripartire con pericolosi contropiedi. Dopo il cooling break della ripresa entra in campo anche Vlahovic al posto di Lirola, e sa tanto di disperazione. Iachini che gioca con così tanti attaccanti non è cosa da vedersi tutti i giorni.

Va vicino al raddoppio Veloso, con un tiro da fuori che darebbe l’illusione del gol agli spalti del Franchi, se sugli spalti ci fosse qualcuno. Lo ricambia Castrovilli che dopo una azione in solitaria, che fa ben sperare per la sua ripresa di condizione, lascia partire un tiro purtroppo ancora impreciso.

La Fiorentina apprende di aver diritto a sei minuti di recupero, e finalmente tira fuori almeno il carattere buttandosi in avanti. E’ un assedio, in cui si distingue vivaddio Chiesa che recupera palloni su palloni. Quando la lancetta inizia il giro del 51° minuto, è proprio Chiesa ad imbeccare Cutrone con un assist filtrante alla Pirlo, e questa volta Patrick si guadagna lo stipendio infilando Silvestri di millimetrica precisione.

E’ l’azione che salva la Fiorentina e Iachini. Mancano sei giornate, si va avanti con il naso ancora fuori dell’acqua, consapevoli che sotto di noi c’è una tonnara di squadre anche blasonate che lottano per riagguantarci e salvarsi, e che la grinta degli ultimi minuti viola loro ce la mettono sempre, per tutti e novanta i minuti di ogni maledetta domenica.

Speriamo che da domenica prossima non siamo più gemellati con nessuno. E che lassù, nella Tribuna Autorità del Franchi, qualcuno dimostri finalmente e veramente di amarci. Di spettacoli come questi, con buona pace di butei e fradei, non ne possiamo veramente più.