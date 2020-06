Happy birthday Mr. Borri!

Happy Birthday, Mr. President è la celebre canzone cantata dall’ attrice statunitense Marilyn Monroe per festeggiare il compleanno del Presidente degli Stati Uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy.

Infatti, il 19 maggio 1962 al Madison Square Garden, durante i festeggiamenti per il suo quarantacinquesimo compleanno (avvenuti in realtà dieci giorni prima della data effettiva), la Monroe si esibì in pubblico intonando questa canzone.

Ad ascoltarla vi erano circa 15.000 persone!

Per questa sua performance, che diverrà a dir poco memorabile, venne accompagnata niente meno che dal pianista Hank Jones.

Alla fine dell’esibizione, il presidente salì addirittura sul palco e la ringraziò.

Oggi è il 9 giugno 2020, perché mai quindi ricordare questa particolare esibizione?

Semplicemente perché anche noi, con un poco di simpatica ironia, intendiamo festeggiare il compleanno di un caro collega: un bravissimo giornalista che la testata di Bloogger ha l’onore di avere come fondamentale componente nella sua famiglia.

Stiamo parlando ovviamente del nostro insostituibile Simone Borri, pietra miliare e punto di riferimento indelebile della nostra redazione!

I nostri più sinceri auguri… Mr. Borri!