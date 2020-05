Una donna moderna…… o senza testa?

(b.c.)

Considerata una delle figure più controverse della storia inglese, Anne Boleyn è nota ai più quale seconda moglie di Enrico VIII, re d’Inghilterra e signore di Irlanda, ricordata per essere stata la moglie cattiva che ne causò il divorzio da Caterina d’Aragona, da lui poi condannata al patibolo per presunte infedeltà coniugali, incesto e arti di stregoneria.

Alcuni ambasciatori la descrissero quale una consorte reale perfetta nei modi, forse un po’ frivola ma intelligente: altri la bollarono come la concubina del re, una figura calcolatrice e vendicativa.

A distanza di quasi cinque secoli dalla sua morte io invece mi sentirei di definirla in ben altro modo: a mio vedere ella è stata la prima versione della donna moderna, dotata di spiccata personalità e acume.

Passata alla storia per avere ammaliato Enrico VIII, avvalendosi di ogni astuzia e arte femminile, spinta dalla sete di potere e dalla fiamma dell’ambizione, Anna Bolena rappresenta l’icona femminista ante litteram: una donna che mostrò fermezza nel sostenere il coraggio delle proprie idee, in un mondo dominato soltanto da uomini; una donna che sfidò le regole del tempo per diventare regina (azzardo che pagò ad un prezzo altissimo… con la propria testa).

Anche gli storici contemporanei sono arrivati a descriverla come una donna intelligente, sebbene si racconta che fosse pure estremamente orgogliosa e testarda, dotata di uno spiccato talento nelle arti musicali, di un carattere determinato quanto altrettanto spesso litigioso.

Oseremmo dire che Anna Bolena fu addirittura una donna sfrontata: lo fu nell’esibire il suo fascino pericoloso ed il suo sguardo, oltremodo penetrante.

Del resto, i suoi magnetici occhi corvini si sposavano divinamente con lo spirito forte e coraggioso che la distingueva, conferendole quell’aura di magia e mistero che ancora oggi ne avvolge il suo ricordo. Ecco perché ella e’ da considerarsi una tra le icone femminili più importanti e influenti della storia.

Anna era di media statura, aveva carnagione ed occhi scuri, una bocca fin troppo larga ed un seno decisamente poco prosperoso per i gusti del tempo; probabilmente non fu mai quel genere di donna di cui si può omaggiarne la bellezza, in compenso ella era dotata di un’eleganza straordinaria e di una mente assai brillante, capace di stregare per davvero chiunque la incontrasse.

A renderla speciale, in particolare, furono due doti considerate, all’epoca, prettamente maschili: una pronta intelligenza e, come dimostrò negli anni in cui fu regina ed un grande acume politico, tanto da mettere in ombra il sovrano stesso.

La sua storia la conosciamo tutti; la sua fine, oltremodo tragica, anche. Quello su cui invece in pochi si fermano a riflettere è il modo in cui questa brillante e affascinante donna riuscì a imporsi in un mondo dominato da soli uomini, riuscendo a controllare uno dei re più potenti della storia britannica, a diventare la regina d’Inghilterra e a causare, più o meno indirettamente, lo scisma anglicano. Insomma, Anna Bolena riuscì a dimostrare ciò che all’epoca era impensabile, ovvero che le donne possono fare e ottenere qualunque cosa abbiano in mente!

Di sicuro Anna fu una ragazza fuori dalla norma, per non dire unica, fisicamente e intellettualmente. In un periodo in cui una vera bellezza era considerata bionda, chiara di carnagione e con occhi azzurri, lei, così scura di sguardo, capelli, persino di pelle, sconcertava, impressionava eppure si faceva notare. Persino il timbro della sua voce pare fosse particolare, come pure il suo modo di ridere, sfrontato e insolente.

Inoltre, particolare non certo irrilevante, ella era colta e aveva modi molto eleganti (soprattutto se paragonati alle maniere dei nobili inglesi, considerati al tempo, assai rozzi).

Sarebbe oltremodo limitativo sostenere che la Bolena si sia limitata a manipolare un uomo invaghitosi di lei, anche perché stiamo parlando non solo di un re ma di un uomo che aveva decine di amanti, inclusa la sua stessa sorella, Maria Bolena.

La spavalda Anna, colta e vivace, lo aiutò a governare e a fortificarsi: alcuni storici sostengono infatti che dietro l’ immagine tronfia e corpulenta del sovrano, si nascondesse in realtà un uomo dal carattere esitante; e dietro un’apparente educazione regale, si palesasse pure un’impressionante mancanza di stile. Fu Anna a guidarlo e incoraggiarlo, fino a condurlo alla scissione con Roma.

Quel che però non riuscì a fare, fu generare per lui un figlio maschio!

Nel ‘500 il termine femminismo non era ancora stato coniato, tuttavia le discussioni sull’uguaglianza tra i sessi circolavano già negli ambienti più altolocati della società, tanto da spingere alcuni critici odierni a parlare di femminismo rinascimentale. Il dibattito sulla questione di genere era già particolarmente vivace in Europa, dove Anna trascorse i suoi anni di formazione all’inizio del secolo.

Il padre, Thomas Boleyn, discendeva da una famiglia di ricchi mercanti che poi ingentilirono il proprio nome da Bullen in Boleyn.

A ventidue anni Thomas Boleyn entrò a corte. Qui intraprese la carriera diplomatica e divenne ambasciatore di Enrico VIII all’estero. Sarà lui a introdurre nel 1513 la dodicenne Anne quale damigella d’onore alla corte di Margherita d’Austria, Reggente dei Paesi Bassi e due anni dopo a quella di Marguerite di Valois, duchessa di Alençon: in queste finishing schools per giovani donne di alto rango la fanciulla raffinerà la propria educazione. Anna, infatti, si ritrovò a servire due donne che di quel dibattito a proposito del femminismo furono ferme sostenitrici.

È soprattutto il periodo trascorso presso la corte di Margherita d’Austria (tra il 1513 e il 1514) ad averne, presumibilmente, influenzato il carattere.

La biblioteca della regina comprendeva, infatti, opere dell’influente poetessa e autrice francese Christine de Pizan (1364-1430), passata alla storia per essere stata la prima scrittrice professionista di sesso femminile in Europa. In un’epoca in cui le donne erano considerate inferiori in ogni modo agli uomini, la de Pizan era diventata famosa per aver osato dire che il celebre poema Le Roman de la Rose calunniava le donne, ritraendole tutte come seduttrici. Nel 1405 pubblicò la sua opera più conosciuta, La città delle Dame, il primo libro sulle donne scritto da una donna e uno dei primi esempi di letteratura femminista.

Grazie alla regina Margherita, la giovane Anne entrò in contatto con le opere di questa rivoluzionaria scrittrice: è pertanto assai probabile che ella ne rimase influenzata.

Il movimento femminista non la celebrò mai come sua icona ma Anna Bolena, in netto anticipo sui tempi, dimostrò con il suo comportamento di essere una donna libera, alla pari di ogni uomo.

Alla fine, i vincoli del matrimonio, della regalità e della sua stessa biologia la sconfissero, ma la sua personale battaglia ha ancora oggi molto da insegnare.

«Impara l’arte di ottenere quello che vuoi dagli uomini. Non sbattendo i piedini, figlia, ma al contrario facendo credere agli uomini che sono loro a decidere. Questa è l’arte di essere donna.»

Anne Boleyn

(s.b.)

Mai così tanti dovettero così tanto a così pochi. Parafrasando la celebre affermazione di Winston Churchill, enunciata in un momento altrettanto importante e difficile della storia inglese, si potrebbe dire che senza Anne Boleyn chissà se ci sarebbe stata una riforma protestante in Inghilterra. E senza l’Inghilterra, chissà se una riforma protestante sarebbe sopravvissuta in Europa.

Quando Enrico VIII sposò Anne Boleyn facendone la sua seconda moglie e una delle regine più potenti della storia del suo paese, le cose erano arrivate ad un punto in cui era difficile districare i sentimenti dalla politica, la ragion di stato da quella del cuore.

E tuttavia, entrambe avevano avuto il loro peso nel corso degli eventi. Dal 1517 l’Europa era stata spaccata in due dalla Riforma di Martin Lutero. Il Papato di Roma rischiava in ogni momento di essere travolto, o dalla furia dei riformatori o dalla reazione dei sovrani cattolici, come quel Carlo V di Spagna sul cui impero non tramontava mai il sole e che rischiava di fare del successore di Pietro – l’ultimo Papa Medici, Clemente VII – il suo cappellano personale.

Quando Enrico chiese a Clemente l’annullamento del suo matrimonio con la prima moglie Caterina d’Aragona, il re Tudor pensava di poter unire l’utile al dilettevole. La giovane Boleyn era una donna di tale bellezza da fare girare la testa a molti a corte, compreso il sovrano che pure in fatto di fidanzate, mogli, concubine e amanti non si era fatto e non si sarebbe fatto nemmeno in seguito mancare nulla.

Re Enrico non resse al potere seduttivo dello sguardo di Anna Bolena, e da quel momento Caterina d’Aragona ed il cattolicesimo in Inghilterra ebbero il loro destino segnato. Adducendo motivi pretestuosi come di consueto in quei casi ed a quel tempo, la corte inglese chiese a quella pontificia l’annullamento delle prime nozze per poter convolare alle seconde. Enrico intendeva prendere tre piccioni con una fava: liberarsi di una moglie ormai invecchiata a vantaggio di una che era nel fiore degli anni e della bellezza, liberarsi di una parentela con la Spagna che – visto il ritmo impetuoso con cui quest’ultima era in ascesa sulla scena europea – rischiava di trasformarsi in una sudditanza. Ultimo ma non meno importante, dare un erede maschio alla corona inglese.

La storia dell’isola ai confini del mondo antico viveva anche di questo paradosso. Legata come tutti i regni dell’epoca alla consuetudine dell’ereditarietà della corona da parte di figli maschi, era l’unica che aveva consegnato nel suo passato lo scettro in mano a figure femminili forti. Senza riandare indietro alla mitica regina dei Celti Boadicea che aveva dato filo da torcere ai Romani, Eleonora d’Aquitania ad esempio era stata la mente pensante del grande re Enrico II, colui che aveva fatto della remota e misera Inghilterra una potenza continentale al tempo della Guerra dei Cent’anni.

Gli inglesi, nel momento del bisogno, giuravano senza grossi problemi fedeltà alle regine quando i re venivano a mancare. Apparentemente, l’intelligente, ambiziosa, spregiudicata e charmant, Anne Boleyn appariva destinata a ripercorrere le gesta di Eleonora, manipolando a suo piacimento il re rozzo, impetuoso e traboccante di ormoni che si chiamava anch’egli Enrico, l’ottavo del suo nome.

Il problema di Anna era quello di avere una testa abile ma non sottile, e fu ciò che la portò alla fine a perderla. Come avrebbe compreso Oltremanica Caterina de’ Medici, i tempi non erano i più propizi affinché una donna apparisse come la vera detentrice del potere reale. E a differenza di Caterina, la Bolena questo non lo capì.

Gli appetiti sentimentali e sessuali del sovrano erano fugaci, come avrebbe dimostrato anche in seguito, e l’incapacità della regina di dare un erede al regno cominciò presto a spostare la bilancia dal lato sfavorevole a costei. In più, il potere aveva dato alla testa ad Anna, illudendola di potersi ritagliare un proprio ruolo autonomo da quello del marito. Erano però tempi di monarchia assoluta, e di arbitrio reale incontrollato. Quando Enrico si accorse che i begli occhi di Anna non lo intenerivano più, avendo incrociato nel frattempo quelli altrettanto ammaliatori della dama di compagnia Jane Seymour, il destino di Anna fu segnato.

E poiché non solo lei ma tutta la sua famiglia era divenuta invisa all’opinione pubblica per la troppo rapida e clamorosa fortuna, Enrico non si contentò anche quella volta di relegare la moglie ripudiata in una residenza di campagna (come aveva fatto con Caterina d’Aragona, anche perché torcere un capello a costei avrebbe significato la guerra con la potentissima Spagna), ma decise di risolvere il problema drasticamente alla radice. Anzi, alla base. Del collo della regina, che entrò nella Torre di Londra il 2 maggio 1536, ed il 19 – dopo un processo lampo quanto farsesco – fu giustiziata, due giorni dopo il fratello George. Anne Boleyn lasciava una figlia di tre anni, Elizabeth, il cui destino appariva a quel punto altrettanto precario di quello della madre, se non di più.

Nell’Inghilterra in cui infuriava la contesa tra protestanti e cattolici come una vera e propria guerra civile, dei tre figli superstiti di Enrico VIII Elizabeth sembrava quella dalla posizione più debole. Rendeva 17 anni di età a Maria (la figlia di Caterina d’Aragona, che sarebbe stata chiamata La Sanguinaria per la crudeltà con cui avrebbe tentato di restaurare il papismo nell’isola) e doveva cedere il passo al figlio maschio di Jane Seymour (Edoardo, al cui parto la madre non sarebbe sopravvissuta e che a sua volte era destinato a campare poco e regnare ancor meno, a causa della tubercolosi).

Con Edoardo VI il gracile e Bloody Mary avanti nella linea di successione, quando toccò ad Elizabeth – dichiaratasi protestante nel momento in cui i cattolici dominavano – entrare nella Torre di Londra per il Traitor’s Gate (il cancello a cui vi accedevano dal Tamigi i nemici dello Stato) sembrò che per lei si dovesse ripetere il tragico epilogo della madre. Che le aveva lasciato in dote alcuni precetti circa l’atteggiamento da tenere con gli uomini, ma aveva potuto darle ben poco in termini di consigli pratici su come metterli in atto.

Elizabeth tuttavia sapeva il fatto suo, oltre ad avere lo stesso carattere indipendente della madre Anne. Non aveva, dicono, la sua bellezza, ma la sovrastava di gran lunga in quanto a testa. E infatti a dispetto delle apparenze non era destinata a perderla, ma a poggiarvi sopra la corona d’Inghilterra per la lunga durata del più glorioso forse dei regni che l’isola annoveri nella sua storia.

Erano cambiati anche i tempi, ma Elizabeth era pronta ad interpretarli e assoggettarli al suo volere e potere. Gli inglesi avevano capito che la loro indipendenza nazionale passava per la vittoria del protestantesimo, e furono ben lieti di affidarsi a questa nuova Boadicea che la sorte aveva mandato loro.

Lungi dall’applicare il precetto materno, Elisabetta Prima d’Inghilterra vide bene di mantenersi indipendente da qualsiasi uomo per tutta la vita e tutto il regno, rifiutando ogni proposta di matrimonio. Non ebbe bisogno mai di sbattere i piedi a terra, né di far credere a nessun principe consorte di essere in realtà lui a decidere. Gli uomini al suo passaggio semplicemente si inchinarono fino al suo ultimo giorno di vita, perché il suo era l’unico e incontrastato potere. E quando quell’ultimo giorno venne, l’isola ai confini del mondo antico era diventata grazie a lei la più grande potenza del mondo moderno.

Un sogno che la sua povera madre aveva potuto, forse, soltanto sognare nel cuore delle sue notti ad Hampton Court, quando per una breve stagione aveva cullato l’illusione che i suoi occhi così seducenti sarebbero bastati a darle il potere di governo su tutto e tutti.

«Una candida cerva sopra l’erba / Verde m’apparve, con duo corna d’oro, / Fra due riviere, a l’ombra d’un alloro, / Levando ‘l sole, a la stagione acerba. / Era sua vista sì dolce superba, / Ch’i’lasciai, per seguirla, ogni lavoro; / Come l’avaro, che ‘n cercar tesoro / Con diletto l’affanno disacerba. / “Nessun mi tocchi”, al bel collo dintorno / Scritto avea di diamenti e di topazi; / “Libera farmi al mio Cesare parve.” / Ed era ‘l sol già vòlto al mezzo giorno, / Gli occhi miei stanchi di mirar, non sazi; / Quand’io caddi ne l’acqua, ed ella sparve.»

(Thomas Wyatt su Anne Boleyn)