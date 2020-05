Che la Forza sia sempre con noi

Oggi è il giorno in cui la Forza richiama a se i suoi Cavalieri di entrambi i lati. Il 25 maggio è una data fatidica per i cultori della Saga più famosa della storia del cinema. E’ l’anniversario (quest’anno il 43°) del giorno in cui uscì nelle sale il film con cui George Lucas ci trasportò per la prima volta in una galassia molto lontana, vincendo la sua scommessa che avrebbe rivoluzionato le tecniche cinematografiche e riprogrammato il nostro immaginario.

Per la verità, l’universo dei fan di Star Wars si divide in due, come quello conteso tra Jedi e Sith, tra Lato Chiaro e Lato Oscuro. Ci sono coloro che festeggiano il giorno 4, a seguito dell’affermarsi di un calembour che gioca sull’assonanza tra Fourth e Force. May the Force be with you, che la Forza sia con te. Non chiedete agli aficionados di Lucas & c. il perché di questo gioco di parole diventato – come si dice oggi – virale. In fondo, l’unico perché è il pretesto per riavvicinare, radunare tutti i figli e figliastri disseminati per il mondo dal più sognatore dei registi della fabbrica dei sogni.

Poi ci sono gli ortodossi: quelli che entrarono al cinema la sera del 25 maggio 1977 e ne uscirono folgorati per sempre, sulla via della Forza. E da allora celebrano commossi e nostalgici l’anniversario. Sono passati, come detto, 43 anni. Quel film intitolato Guerre Stellari ebbe un tale successo che Lucas gli cambiò subito nome, restituendogli quello provvisorio di Episodio 4 con cui l’aveva in un primo tempo battezzato, quando aveva buttato giù la scaletta se non addirittura i copioni per completare una trilogia, metterne in cantiere una seconda e, alla Forza piacendo, addirittura una terza.

Generazioni di Jedi hanno portato all’ascesa di Skywalker, l’episodio che chiude la Saga uscito a Natale scorso. Generazioni di ragazzi ed ex ragazzi hanno visto alla fine i loro sogni completamente tradotti in realtà, la storia concludersi come l’avevano più o meno immaginata (o no?), e adesso aspettano le nuove mirabilie promesse dalla Disney, che nel frattempo ha comprato da Lucas i diritti della favola più incredibile tra quante il cinema ne abbia mai raccontate. Generazioni di fabbricanti di sogni, da Walt Disney a George Lucas, garantiscono che non è finita qui, e che in occasione dei prossimi compleanni avremo qualcos’altro da aggiungere alla più o meno nostalgica rievocazione, e da festeggiare tra i nuovi nati della franchise.

Nel frattempo, vi riproponiamo tutti i nostri articoli fino ad oggi. Ecco come abbiamo visto arrivare a conclusione – e abbiamo cercato di raccontarvi a nostra volta – la storia delle storie. La nostra storia.

2012. L’anno del contatto. Tra Lucas e Disney. Una nuova speranza. Quella dell’uscita dell’ultima e conclusiva trilogia.

2015. La Forza si è risvegliata. Riprende l’eterna lotta tra bene e male, che non avrà mai fine in quella galassia molto lontana, e nemmeno nella nostra. L’eterno stimolo a rinchiudersi dentro una sala buia per sentire risuonare di nuovo quella fanfara, e vedere scorrere sullo schermo quelle parole colorate di giallo…..

2016. Mentre l’universo di Star Wars si espande sempre più, e cominciano ad uscire gli spin off che come Rogue One raccontano quella parte della storia finora mai raccontata, cade la nostra Principessa. Leila va a ricongiungersi alla Forza, ma i Jedi ormai posseggono tali tecniche da far sì che lei sarà sempre con noi, fino alla fine. Ed anche oltre.

2017. Non c’é tempo per piangere. La guerra tra le stelle riprende. Nuovi eroi scalpitano per prendere il loro posto nella storia. Vecchi eroi cercano di infondere loro una pazienza che da giovani nemmeno loro hanno avuto, prima di presentarsi all’appuntamento con il nemico di sempre, il Lato Oscuro.

2019 Migliaia di anni e tante generazioni di combattenti ormai sono riconfluiti nella Forza, e si preparano a trasferire tutta la loro potenza nell’ultimo degli Skywalker, per la battaglia finale….

Risuona intanto per l’ultima volta il grido di battaglia del fedele compagno di Han Solo, il possente Chewbecca.

2019. La battaglia finale. Ma può esistere mai una battaglia finale tra Bene e Male? Ogni generazione deve combattere la sua.

La nostra lo ha fatto. Adesso, su quel pianeta su cui tutto era cominciato, è ora di passare il testimone a chi verrà dopo. E risuona per l’ultima volta la fanfara di John Williams.

Che la Forza, Walt Disney, George Lucas e tutti i nostri eroi siano sempre con noi.

Alla prossima, Skywalker.