La musica ai tempi del corona. La narrazione apocalittica di questi giorni non si arresta, e ci costringe a tenere il passo con le note musicali. Anche oggi abbiamo pane per i catastrofisti ed i millenaristi.

Nell’estate del 1966 i Doors erano ad Hollywood, Los Angeles, e si esibivano quotidianamente al Whisky a Go Go di Sunset Boulevard. Erano improvvisazioni cosiddette free form, che cambiavano testo e accordi delle canzoni quasi ogni sera. Una di queste canzoni era The End. Jim Morrison aveva studiato Cinematografia alla California State University, e nella produzione artistica di quel periodo riversava alla rinfusa un po’ tutto il suo bagaglio culturale. Dalle visioni di William Blake ed Edgar Allan Poe, al pessimismo letterario di Nathaniel Hawthorne, agli archetipi psicoanalitici e filosofici di Friedrich Nietzsche e Carl Gustav Jung, alla protesta sociale di Allen Ginsberg e Jack Kerouac, chi più ne aveva ne mettesse.

Ah, dimenticavo. E Sofocle, quello dell’Edipo re. Che poi era anche l’Edipo del complesso, quello a cui pare che Morrison desse sfogo nel testo della canzone. Lo psicopatico di cui si parla ad un certo punto vuole sterminare la sua famiglia. Tutti i membri meno la madre, a cui intende riservare un trattamento diverso. Ci siamo capiti.

A proposito di questa canzone, Morrison dichiarò qualche anno più tardi: «Tutte le volte che la ascolto, significa qualcosa per me. Cominciava come una canzone d’addio, probabilmente per una ragazza, ma potrebbe essere un addio a un tipo d’infanzia. Sinceramente non lo so. Io penso che sia sufficientemente complessa e universale nel suo linguaggio da essere qualsiasi cosa si voglia».

Qualsiasi cosa. Anche la psicopatologia collettiva di cui stiamo cadendo preda in questi giorni. This is the end. Questa è la fine. Buon ascolto.