Dal cuore di sei mamme, che è anche il sottotitolo del libro, nasce un diario di sei lettere, rivolto ai propri figli, che purtroppo per diversi motivi non ci sono più.

Dalla condivisione del dolore, le sei mamme di Firenze, Mantova e Rieti ( Barbara, Giovanna, Laura, Paola, Stefania e Stefy), hanno voluto testimoniare con un atto d’amore il loro dramma, ma nello stesso tempo con coraggio hanno trasmesso un messaggio di speranza per altre mamme e giovani.

Il libro Lettere senza confini (ADV Edizioni), è stato curato dalla giornalista fiorentina Gaia Simonetti, addetto stampa Lega Pro, sempre attenta e sensibile nel sociale, dove cura la comunicazione e promuove iniziative nel mondo del calcio.

La copertina della raccolta non è stata scelta a caso, ma assume un particolare significato, sono colori simili ad un arcobaleno, quei colori preferiti dai figli, ma che vogliono proiettare lo sguardo verso un orizzonte futuro.

Le lettere hanno raggiunto 12 città in 12 mesi, percorso oltre 5000 Km., incontrato ragazzi e giovani nelle scuole e nei teatri, hanno oltrepassato i confini della penisola fino ad arrivare in Francia, Germania, Finlandia e in Australia.

La raccolta inoltre ha trovato una degna collocazione nella Città del diario, nell’Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, un archivio pubblico che racchiude le emozioni con scritti e opere autobiografiche di gente comune.

Il volume nel mese di febbraio, ha ottenuto anche un riconoscimento dal Comune di Firenze. Da questa raccolta sono state istituite delle borse di studio in nome dei figli scomparsi, le prime sono state consegnate con una cerimonia di particolare emozione a Massimiliano e Claudia, studenti di Amatrice e Accumuli. La prossima sarà in ricordo di Mauro, la cui mamma Giovanna, una delle protagoniste della raccolta, ha permesso con la sua generosità di salvare altre vite con gli organi del figlio.

Una raccolta che parte dalle tragedie personali, ognuna delle mamme ha affrontato un dolore lancinante, impossibile a raccontare, ma con forza inimmaginabile, INSIEME, hanno dato voce con coraggio alla speranza, quella che solo le donne possono avere e trasmettere. Dal buio della sofferenza, hanno trovato uno spiraglio di luce, necessario per affrontare e dare un significato al loro quotidiano, un domani che sarebbe stato difficile da scrivere.

Un viaggio itinerante difficile e complicato, attraverso l’essenza dell’anima più profonda, che ha portato un messaggio di vita oltre la morte. Un plauso infine, a Gaia Simonetti, che con delicatezza ha saputo trattare un argomento delicato con la massima attenzione, senza cadere nel banale, e senza fare del dolore una forma di spettacolo.