Lega: La Toscana tra il coronavirus ed Enrico Rossi

Riceviamo da Elisa Montemagni, capogruppo Lega Toscana in Consiglio Regionale, e volentieri pubblichiamo:

«Come tutti possono immaginare, la discussione principale di queste settimane è stata connessa al problema del Coronavirus.

Durante l’ultimo Consiglio abbiamo presentato una serie di proposte concrete a favore di imprese, professionisti e cittadini colpiti direttamente o indirettamente dal virus.

Nonostante avessimo trovato un sostanziale accordo con Italia Viva al momento del voto, qualcuno (leggasi la Sinistra) ha avuto paura ed ha fatto mancare il numero legale, rimandando così ogni deliberazione in Commissione, quindi ritardando di settimane una decisione che doveva, viceversa, stante la situazione emergenziale, essere presa immediatamente.

In particolare, avevamo chiesto la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e finanziamenti in genere, una sorta di Tax Free per l’anno in corso, la sospensione dell’ISA(Indici sintetici di affidabilità) per i liberi professionisti ed altre misure similari per quantomeno attutire le problematiche che via via stanno insorgendo a causa dell’attuale patologia infettiva.

A nostro avviso era anche auspicabile chiudere precauzionalmente le scuole di ogni ordine e grado, nonché, nel caso aumentassero il numero di contagiati nella nostra regione, anche precludere l’ingresso al pubblico ai musei ed a tutti i luoghi di cultura e comunicare in maniera costante e chiara ai cittadini l’evolversi della situazione, magari attraverso l’uso consapevole dei social; su queste ultime nostre richieste, la Sinistra si è nuovamente compattata, bocciandole in toto.

Del resto cosa potevamo aspettarci da una maggioranza guidata da una persona che ha definito fascioleghisti tutti quelli che la pensano diversamente da lui in merito al Coronavirus?

Presto la parabola di Rossi e della sinistra giungerà alla fine, noi continueremo a combattere fino alla vittoria!»

Elisa Montemagni

Capogruppo Lega