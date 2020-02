Vedrai, vedrai

Prendendo spunto dall’avvio di Sanremo, che ci vedrà ogni sera di questa settimana impegnati a guardare, ascoltare e criticare, è quasi un obbligo morale parlare di chi in quel posto, oltre che cantare, decise di farla finita con la sua vita.

Era un lontanissimo gennaio di ben 53 anni fa, correva l’anno 1967, tutti si posero un quesito. Ora come allora, ce lo poniamo pure noi: anche Francesco de Gregori, nella sua struggente Festival, se lo chiedeva; « Chi ha ucciso quel giovane angelo, che girava senza spada?».

Tante le possibili risposte: il mondo cinico dello spettacolo, come anche l’ottusa predilezione dell’italiano medio per le canzonette qualsiasi piuttosto che per un cantante pensante (come, del resto, ancora oggi accade!).

A contrastare ciò, però, c’era il carattere ribelle ed anche ingenuo, quasi donchisciottesco, di un giovane sognatore che non voleva arrendersi alla realtà. Lo scontro fu dunque inevitabile e disastroso.

Ma, dopo la sua morte, tutto cambiò in un attimo: il pubblico attonito, pianse sincere lacrime di commozione e le case discografiche, invece, furono immediatamente pronte a sfruttare il triste epilogo di una giovane vita, invadendo il mercato con raccolte discografiche, intitolate per lo più mediocremente con il suo nome, Luigi Tenco.

Resta il fatto che molte delle canzoni che egli ebbe modo di scrivere nella sua breve vita – da quelle di protesta, come Io Sono Uno, Ognuno E’ Libero, e Se Ci Diranno, a quelle più sofferte come Io vorrei essere Là – sono una più tormentata dell’altra. Ma ancora più profonde e nostalgiche, più ricercate anche da un punto di vista musicale, sono state le sue canzoni d’amore e di odio o meglio, come le definisco io, le sue canzoni di incomprensione. In Ciao Amore Ciao, (presentata a quel disgraziato festival del 1967), e in Lontano Lontano, a contrastare l’amore è un irresistibile bisogno di fuga verso un altro mondo, lontano, nello spazio e nel tempo. E quelle lunghissime note sospese, suonate dagli archi, rendono davvero l’idea della fuga.

Poi ce n’è una, La più bella. Sì, ma che vuol dire?

Avete ragione: eliminano l’aggettivo bella, eliminiamo a maggior ragione, anche l’avverbio più.

Ecco che Vedrai vedrai resta una GRANDE canzone e questo possiamo dirlo senza tema di smentita: una melodia dolorosa e struggente, dolce e malinconica. Una strofa che sale e scende scandita dalla voce sublime di questo giovane cantautore. Un inciso che, anziché accendere la canzone la spegne, la affossa, la porta ancor più giù, impantanata nelle sabbie mobili della disperazione più nera. Nessuno crede alle parole pronunciate da Tenco quando si rivolge alla sua Lei del brano, quando le dice «vedrai che cambierà»: la sua voce è rotta, è quasi incline al pianto mentre continua a ripetere quel vedrai, vedrai disilluso e sofferto.

E se anche poi qualcuno avesse voluto crederci, ha potuto trovare il tempo per ricredersi, vedendo con i propri occhi come non soltanto nulla cambiò, ma anche come tutto andò a finire male, anzi malissimo. Neanche la sua tragica morte portò mai quel cambiamento, tanto auspicato.

Vedrai vedrai fu scritta da Luigi Tenco nel 1965 e la donna a cui la dedicò era sua madre.

Mi sono sempre chiesta come egli potesse essere così giovane e pure già così acuto, così profondo, così saggio, così disilluso. Non basta essere artisti per poter vantare queste doti, bisogna avere anche una grandezza che non so bene spiegare; mi verrebbe da definirla quasi un’intelligenza fuori dal comune ma, no, anche queste non sono le parole adatte: meglio dire che, probabilmente, egli possedeva un innato dono; una vista acutissima che gli permise di guardare lontano, lontano e capire come sarebbe stata la sua vita, un giorno dopo l’altro.

Se non fosse morto così presto chissà cos’altro avrebbe potuto fare crescendo, evolvendosi solo come ai grandi artisti riesce.

Era un grande, forse sarebbe potuto divenire addirittura il più grande.

E stavolta, a maggior ragione, il più lo lascio!