Sanremo allo specchio

È da sempre stato detto che Sanremo sia lo specchio del nostro Bel Paese ma forse, come sostiene qualcun’altro, è il Paese che è lo specchio di Sanremo.

Con buona probabilità, la verità sta nel mezzo; con buona probabilità, Sanremo e il Paese sono esattamente la stessa cosa, tra equilibri politici instabili, guerre per interposta persona, grandi manovre intorno alla cosa pubblica e piccoli o grandi interessi personali. Dal 1951 ad oggi non c’è stata edizione che non sia stata accompagnata da polemiche ed il Festival numero 70 non fa certo eccezione, anzi: da anni non ne vedevamo di così numerose e varie.

Colpa (o merito a seconda dei punti di vista) del particolarissimo momento che sta attraversando la RAI, che poi è lo stesso particolarissimo momento che sta attraversando il Paese, con M5S e Lega che fino a ieri erano alleati, più o meno allineati ed oggi, invece, se le suonano di santa ragione.

Ma agli italiani poco importa quando c’è Sanremo che va in onda: tutto si dimentica, almeno per qualche giorno!

Si perché è un dato di fatto che, ancora oggi, il Festival attira milioni di spettatori ad ogni puntata e come sempre è accaduto, anche per questa settantesima edizione, questa storica kermesse musicale ha occupato per tutta la settimana un pezzo rilevante delle conversazioni di tutti noi, sui giornali, sui social, come alle macchinette del caffè negli uffici.

Ciascuno di noi ne ha parlato, ciascuno di noi ha espresso la propria opinione, ciascuno di noi ha redatto, anche solo nella mente, la propria classifica personalizzata.

Ma il vero vincitore sarà scelto nella finale di stasera, presumibilmente molto tardi.

Il conduttore e direttore artistico – cioè la persona che avrà l’ultima parola sulla scelta delle canzoni in gara – è come tutti sanno Amadeus, pseudonimo di Amedeo Sebastiani, noto conduttore di diversi quiz sulla Rai. È la prima volta che Amadeus conduce e dirige il Festival: nelle ultime due edizioni il conduttore e direttore artistico era stato Claudio Baglioni che, peraltro, aveva ricevuto varie lodi e apprezzamenti.

I cantanti in gara sono stati 30, tra Big e nuove proposte: sul palco del Teatro Ariston si sono esibiti cantanti già noti ( se non altro ad un pubblico adulto) ed altri meno.

Ed aperta, anzi apertissima sarà la finale di stanotte che, secondo i pronostici, vede già un favorito in Francesco Gabbani ma, a seguire nell’ordine che più vi aggrada, individua molti altri cantanti come Diodato, Elodie, Anastasio, Piero Pelu’, i Pinguini, le Vibrazioni , Irene Grandi e Tosca.

Ovviamente, non posso esimermi dall’esprimere la mia opinione su questo festival e dunque sarò sincera quanto critica. Ho ascoltato pochissimi momenti musicali degni di questo nome ed il miglior momento, per quanto ha riguardato i cantanti in gara, l’ho trovato in Tosca, all’anagrafe Tiziana Tosca Donati . E lei si che ha dimostrato di avere una gran classe! Una lezione su come si canta, una canzone che non può essere certo compresa da chi va troppo veloce, perché di sicuro non può capirne la preziosità. Il brano di Pietro Cantarelli ha il passo orecchiabile e cadenzato che d’improvviso s’impenna ed è tutt’altro che scontato armonicamente; una Canzone che non cede neppure quando raggiunge l’inciso e resta rigorosa e potente nella sua drammatizzazione, dal principio alla fine.

E poi, c’è da apprezzare il portamento delle parole pronunciate o meglio, lasciatemi dire, scandite da Tosca: precise, puntuali, eleganti come lei; e lei si fa spazio attorno, si prende il teatro intero per riconsegnarlo soltanto a fine esibizione, un secondo dopo l’ultimo sibilo di fiato.

Io spero che tutto ciò possa servire per consacrare definitivamente quest’artista, una tra le nostre maggiori interpreti della canzone italiana, perché ne abbiamo davvero un disperato bisogno: se non vincerà, voglio augurarmi, per lo meno, che possa meritarsi il Premio alla Critica Mia Martini.

E se ciò non fosse, stavolta davvero potrei dire di avere trovato una buona ragione per smettere, una volta per tutte, di seguire Sanremo!

